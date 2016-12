L'asfalto che fa sciogliere neve e ghiaccio dalle strade

Non c'è più bisogno degli spargisale.

Per eliminare dalle strade il ghiaccio che in inverno le rende tanto pericolose, la soluzione classica consiste nello spargere il sale.

Si tratta però di un sistema non ottimale: intanto perché richiede tempo e risorse per essere messo in pratica, e poi perché il sale danneggia le piante, la microfauna e la microflora del terreno, per non parlare del fatto che rovina il metallo delle auto e l'asfalto.

Un gruppo di ricercatori dell'Università del Nebraska, guidato dal professor Chris Tuan, ha quindi deciso di studiare un sistema alternativo.

Gli scienziati hanno pensato di inserire in una normale pavimentazione in cemento (ma il sistema funziona anche con l'asfalto) piccole quantità di trucioli di acciaio e carbonio, rendendo l'asfalto stesso in grado di condurre una piccola carica elettrica.

In questo modo diventa possibile scaldare la pavimentazione stradale quel tanto che basta per sciogliere il ghiaccio e la neve ma senza ottenere temperature troppo alte.

Il sistema ideato dai ricercatori del Nebraska sarà messo alla prova durante questo mese di marzo e se i test andranno bene la soluzione verrà inizialmente utilizzata dalla FAA per le aree intorno ai gate, dove si muovono i carrelli per il trasporto di bagagli, cibo, spazzatura e via di seguito.

Sono ormai diversi anni che Tuan lavora su questo suo progetto. Già nel 2002 aveva installato 52 lastre di "cemento conduttivo" su un ponte a Lincoln, nel Nebraska, come test.

Le lastre sono alimentate da una corrente trifase a 220 V con un'intensità di 660 A. Un sensore attiva l'alimentazione se la temperatura scende al di sotto dei 4 gradi Celsius, prevenendo la formazione del ghiaccio.

«I ponti ghiacciano sempre per primi» - spiega il professor Tuan - «perché sono esposti agli elementi sia sopra che sotto. Non è conveniente dal punto di vista economico realizzare intere strade in cemento conduttivo, ma lo si può usare in certi punti, dove si formano sempre ghiaccio o buche».