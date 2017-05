Come far dire a un politico tutto quello che volete

Con Face2Face è possibile impersonare qualsiasi celebrità in modo assolutamente convincente.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-05-2017] Commenti

C'è stato un tempo in cui prima una foto e poi un video potevano essere ritenuti una prova ragionevolmente sicura del fatto che ciò che era stato ripreso era davvero avvenuto.

Poi sono arrivati, già molto prima di Photoshop, il ritocco fotografico e quello video, e non è stato più possibile attribuire veridicità automatica a ciò che era stato catturato su pellicola o in digitale.

Grazie al lavoro di alcuni ricercatori americani e tedeschi ora è stato raggiunto un nuovo livello nella creazione di video fake praticamente perfetti: in uno studio hanno descritto un software, da loro realizzato, che è in grado di manipolare il volto di qualsiasi celebrità per farle dire praticamente tutto ciò che si vuole.

Il software è stato battezzato Face2Face e il suo funzionamento è concettualmente semplice, anche se naturalmente la strada per arrivare a realizzarlo è stata complessa.

Il software è in grado di sovrapporre al volto di un attore quello di una qualsiasi persona famosa, fondendo i due volti in modo che il politico o la celebrità di turno stia davvero pronunciando le parole che in realtà è l'attore a pronunciare.

Il sistema è tanto raffinato da occuparsi di sostituire in maniera convincente non solo i tratti del volto ma persino l'interno della bocca, così che l'inganno sia pressoché impossibile da notare.

Sondaggio In che modo installi nuove applicazioni sul computer? Clicco su «Avanti-Avanti-Accetto-avanti...» quasi senza leggere Leggo attentamente tutti le avvertenze e modifico le impostazioni se necessario Di solito non installo applicazioni per conto mio

Mostra i risultati (888 voti)

Leggi i commenti (15)

Ogni espressione, ogni movimento del volto dell'attore viene applicato sul viso del "bersaglio", che sembra quindi compiere quei movimenti e assumere quelle espressioni.

Il software non riesce a riprodurre un audio credibile, per cui se ci si vuol far passare per George W. Bush, per Vladimir Putin o per Donald Trump (come hanno fatto i ricercatori nella dimostrazione che riportiamo più sotto) occorre quantomeno trovare attori il cui timbro vocale sia simile a quello degli originali.

Ma è solo questione di tempo prima che anche quest'ultima difficoltà venga superata: i ricercatori stanno lavorando a un sistema che consenta di prelevare le parole giuste dai discorsi pubblici delle persone bersaglio per poterne trarre il tono da sintetizzare e rendere la copia convincente anche dal punto di vista della voce. L'articolo continua dopo il video.

Per quanto riguarda le possibili applicazioni di questa tecnologia, al di là delle possibili frodi, i ricercatori suggeriscono alcuni usi possibili.

Per esempio, Face2Face potrebbe essere utile nel caso di videoconferenze tra persone che usano lingue diverse: le immagini potrebbero venir alterate in tempo reale per simulare il fatto che l'interlocutore stia parlando nella lingua nativa di chi ascolta.

Oppure si potrebbe utilizzare il software per mascherare il proprio aspetto durante una videoconferenza: sarebbe così possibile partecipare mentre ci si trova in pigiama seduti sulla poltrona del salotto di casa, ma gli altri vedrebbero una persona elegantemente vestita in un bell'ufficio.

Ancora, si potrebbero "riportare in vita" attori del passato in maniera ancora più convincente di quanto già ora si faccia.