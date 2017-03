Cosa c'è di nuovo, anzi, di migliorato

In prova: Nuance Dragon Professional 14

Ormai, per utilizzare una espressione di un funzionario di Nuance, tutto quello che c'era da scoprire sulla ricognizione vocale è stato fatto; quello che cambia nel tempo è in che modo e con quale efficienza viene fatto. La versione 14, per chi la installa e l'ha utilizzata nella release precedente, è sicuramente più efficiente. Anche chi non ha una voce limpida e ben scandita (condizione ideale in cui è facile raggiungere il 99% della ricognizione efficiente, come assicura la pubblicità) con un po' di training raggiunge presto ottimi livelli d'uso e l'acquisizione automatica di nuove parole e di correzioni di espressioni usuali fa il resto. Anche in termini di utilizzo l'efficienza è senz'altro più rapida, grazie al ridisegno della funzione "Cosa Posso Dire", di aiuto fondamentale in caso di difficoltà.

Praticamente ogni funzione del Pc può essere comandata via voce, perfino l'uso della tastiera e del mouse. Particolarmente gradita è la funzione Dragon Anywhere, che permette di sincronizzare profili utente tra Pc e periferiche mobili. Occorre ricordare che sono previsti inoltre diverse tipologie di input: microfoni via cavo, microfoni Bluetooth, registratori da cui riversare poi il parlato (Nuance elenca una nutrita serie di periferiche compatibili con il suo software.) Il sistema supporta e "legge" file Wav, Wma, M4a e MP3. L'input può avvenire anche utilizzando uno smartphone. La cosa più interessante è poi che la fase di training voce utente non abbisogna più di 5 minuti, ma sono sufficienti soli 60 secondi.

Un'altra funzione fondamentale è quella dell'autotext. Si tratta di un'utilissima funzione che permette di abbinare una frase, un paragrafo o un lungo brano con un comando vocale personale. Per esempio, si può creare un blocco di chiusura di una missiva commerciale ("... Vi ringraziamo per averci preferito e vi auguriamo bla bla bla..."), agganciarlo tramite una finestra di comando a una specifica sequenza vocale e il gioco è fatto.

L'ambiente Pro è legato a doppio filo con la creazione di comandi personali, comandi che possono anche essere strutturati ad albero: comandi che richiamano più comandi personali o generici. L'importante è tenere ben a mente cosa si crea se la loro messe diviene più numerosa, in considerazione del quantitativo già esistente di quelli standard, che si estende spesso in una ampia selva quando intervengono le diverse opzioni d'uso. D'altro canto è da tenere presente che i comandi possono essere anche creati per lanciare programmi presenti sulla propria macchina, anche mentre si sta dettando.

Rispetto alle edizioni precedenti, il lavoro è stato fatto soprattutto nel migliorare le prestazioni e l'efficienza del riconoscimento (ricordiamo ancora una volta che il sistema riconosce il parlato anche senza training). Ma una caratteristica ha attirato la nostra attenzione, caratteristica che può rappresentare una eccellente soluzione per alcune situazioni di lavoro.

Si tratta dell'AutoTranscribe: la cartella Agent AutoTranscribe, introdotta già da tempo e costantemente sottoposta a revisione, permette di trascrivere automaticamente le registrazioni che vengono aggiunte alla cartella stessa, associandovi un profilo utente. Questa funzione, presente dal prodotto Professional in su, è del tutto automatica, supporta diversi tipi di file sonori e risulta molto utile per chi utilizza un registratore portatile (l'elenco delle compatibilità è ampio, ma prove con registratori fuori elenco hanno assicurato comunque buoni risultati) per salvare appunti o scrivere off-line report o altro. È da rimarcare che la dettatura può avvenire anche attraverso uno smartphone.

Nuance, nei lunghi anni della sua esistenza, sottopone continuamente il suo prodotto di punta a continue migliorie; tra i punti di forza di questa versione c'è sicuramente l'integrazione pressoché totale con il pacchetto Office, la compatibilità avanzata e tollerante verso un esteso ventaglio di periferiche, l'aggiornata funzione di AutoTranscribe, la rapidità di risposta anche in presenza di macchine non al top delle prestazioni. Buona l'assistenza, anche telefonica, offerta da personale esperto e capace di inquadrare in maniera rapida il problema. Ovviamente il meglio lo si ottiene con le versioni più alte (come questa Professional) anche se Nuance non ha mai prodotto un manuale specifico per le funzioni aggiuntive; esiste solo quello, peraltro molto corposo, della versione generica e per quelle specifiche avanzate occorre farsi aiutare dall'intuizione e da una guida on line. Peccato!

In ogni caso l'assistenza telefonica o via email è sempre pronta a dare una mano. La possibilità di sincronizzare profili utente tra periferiche diverse rende molto elastico l'utilizzo per persone che adottano il prodotto in vari scenari.