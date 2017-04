tempi di marcia

Elon Musk: Tecnologie fattibili e costi accettabili per colonizzare Marte

Elon Musk: Ecco come colonizzare Marte.

Musk pensa di avere pronto il primo stadio entro quattro anni da oggi (per i primi voli di collaudo suborbitali) e l'intero sistema entro una decina. Una capsula Dragon verrà lanciata per atterrare su Marte fra due anni, nel 2018 usando il Falcon Heavy.

Tutto questo, s'intende, se non ci sono intoppi e sorprese: ma nel settore aerospaziale ci sono sempre (il Falcon Heavy, tanto per fare un esempio, non ha ancora volato ed è in ritardo sulle date previste). L'articolo continua qui sotto.

Ma Musk ragiona su una scala di quaranta e più anni, per cui c'è margine per qualche slittamento. Comunque il primo pezzo del grande veicolo, un enorme serbatoio sperimentale per l' ossigeno liquido , è già stato costruito.

Non solo Marte.