Ma è credibile tutto questo?

Elon Musk: Tecnologie fattibili e costi accettabili per colonizzare Marte

Elon Musk: Ecco come colonizzare Marte.

Musk non ha perso l'occasione per sottolineare che SpaceX, nel 2002, era solo "moquette e una banda di mariachi". Oggi rifornisce la Stazione Spaziale Internazionale (dal 2012), mette in orbita satelliti per telecomunicazioni e fa atterrare verticalmente i primi stadi dei suoi vettori per riutilizzarli, cosa che nessuno ha mai fatto prima (il primo lancio di un vettore che ha già volato è previsto a breve). Se tanto ci dà tanto, se i fondi ci sono e se c'è l'interesse, non c'è motivo di pensare che questo piano colossale di colonizzazione marziana, per quanto ambizioso, non sia tecnicamente fattibile, a patto di accettare delle perdite umane (come ha sottolineato Musk). L'articolo continua qui sotto.

Personalmente credo che l'ostacolo più grande sia la questione etica dell'interferenza con eventuali forme di vita marziane. Se ci andiamo in massa e decidiamo di trasformarne l'atmosfera per renderlo abitabile, bisognerà decidere che non c'è speranza di trovare vita su Marte e che il pianeta è sterile, per cui possiamo sfruttarlo. Questa questione non è stata toccata da Elon Musk durante la presentazione (ma, mi dicono nei commenti qui sotto, ne ha parlato nella conferenza stampa post-evento).

Musk ha invece detto molto chiaramente che ha più soldi di quanti ne possa mai spendere in una vita e che quindi l'unica motivazione che ha per lavorare e guadagnarne altri è l'esplorazione dello spazio. Si è messo a nudo, molto schiettamente, parlando di morti da mettere in preventivo e presentando oggi la mappa dettagliata della sua ambizione ultima, l'obiettivo finale al quale tende tutta la sua vita. E con motivazioni del genere, molto meno variabili dell'umore e delle convenienze elettorali di un governo, c'è poco da scherzare.

Con cauto entusiasmo staremo a vedere: di certo il boss di SpaceX e Tesla ci ha già regalato una visione e una speranza che non si vedevano dai tempi delle missioni Apollo, quando sembrava che l'Universo fosse a portata di mano di chiunque avesse determinazione, risorse, intelligenza e coraggio. Chissà se questa è la volta buona.

Fonti aggiuntive: Ars Technica.