KickassTorrents, il fondatore finisce in ospedale

Da quattro mesi in prigione, ora è stato ricoverato facendo slittare l'udienza per l'estradizione negli USA.

Lo scorso luglio Artem Vaulin, ritenuto il fondatore di KickassTorrents, è stato arrestato in Polonia e, da allora, è rimasto in prigione in attesa di estradizione.

Alcuni giorni fa però ha dovuto essere ricoverato in ospedale: la causa di ciò, a quanto pare, è da ricercarsi in seri problemi alla schiena di cui Vaulin soffriva anche prima dell'arresto e cui la permanenza in prigione certamente non ha fatto bene.

La possibilità stessa di ottenere un ricovero è stata travagliata: inizialmente un giudice aveva stabilito che i problemi di salute non erano abbastanza gravi da giustificare lo spostamento in ospedale, ma in seguito il direttore della prigione ha stabilito che la struttura penitenziaria non possedeva i mezzi adeguati per la cura.

Tutto ciò ha portato a uno slittamento dell'udienza per l'estradizione, che era stata fissata per la seconda metà di dicembre.

Vaulin, che mostra i segni di una lieve paralisi, è ammanettato al letto e costantemente sorvegliato da quattro agenti di polizia. Se la sua impossibilità a spostarsi per raggiungere il tribunale permarrà, le autorità potranno anche decidere di tenere l'udienza in ospedale.

Per l'avvocato di Vaulin, il modo in cui viene trattato è una violazione dei diritti umani, sia per l'eccessiva sorveglianza (anche di notte) sia per la presenza delle manette che - spiega - «i dottori ritengono possano causare danni ai nervi».