KickassTorrents è tornato, e stavolta è quello vero

A cinque mesi dalla chiusura, lo staff originale ha rilanciato il popolare sito di torrent.

Dopo la chiusura di KickassTorrents, avvenuta lo scorso luglio, abbiamo assistito alla fioritura di diversi cloni, nati per lo più come tentativi di sfruttare un nome famoso.

Allo stesso tempo, parte dello staff dell'originale KickassTorrents si riunì per dare vita a Katcr.co, un forum nato per mantenere in vita la comunità, seppur privo dei torrent.

Ora, però, le cose sono cambiate e, dal punto di vista degli orfani di KickassTorrents, in meglio: Katcr è diventato un sito di torrent completamente operativo e virtualmente identico al suo predecessore.

Il sito è gestito da buona parte dello staff originario di moderatori e amministratori, che al momento del lancio erano gli unici utenti registrati.

Quanti erano iscritti alla community di KickassTorrents dovranno effettuare nuovamente il processo di registrazione, così come - naturalmente - dovranno fare i nuovi utenti.

Allo stato attuale, molti degli uploader storici hanno già fatto ritorno su questa incarnazione della piattaforma, e il flusso di torrent è ricominciato.

Se c'è voluto tanto per rimettere insieme KickassTorrents, il motivo è che nella versione originale gli amministratori e i moderatori non avevano accesso al codice e ai dettagli tecnici, che venivano gestiti da altre persone.

In questi mesi, dunque, lo staff ha dovuto ricostruire praticamente da zero un sito che riuscisse a restituire agli utenti un'esperienza il più possibile familiare, e con un occhio di riguardo per la sicurezza.

«Per tenere al sicuro i nostri membri» - ha dichiarato lo staff di KATcr - «abbiamo scelto di ricostruire mantenendo soltanto gli elementi più sicuri. Ciò ha allungato i tempi necessari alla ricostruzione, ma la sicurezza della nostra comunità era più importante».

Per quanto riguarda le possibili violazioni del copyright, KATcr ha una procedura che si può utilizzare per segnalare i contenuti in violazione della legge americana sul diritto d'autore, l'ormai più che noto DMCA.

«KAT» - raccontano ancora i responsabili - «è un forum basato sulla comunità e un motore di ricerca per torrent. Nonostante ci siano opinioni contrarie, i torrent non sono illegali, e noi non ospitiamo alcun contenuto».