AirPod, rimpiazzare le cuffie costa come uno smartphone

Sostituire un auricolare sparito è possibile, ma costoso.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-12-2016] Commenti (2)

Gli AirPods, gli auricolari senza fili di Apple finalmente arrivati sul mercato, sono l'oggetto del desiderio di molti fedeli utenti della Mela Morsicata, ma sono anche fonte di dubbio per quanti vorrebbero acquistarli.

Al di là del prezzo, che è di 179 euro nel nostro Paese, l'aspetto stesso degli AirPods dà vita a una comprensibile domanda: «e se ne perdo uno?».

Sebbene Tim Cook in persona affermi che è pressoché impossibile che un auricolare si sfili per errore dall'orecchio, la preoccupazione ha una sua concretezza.

Si può venir spintonati tra la folla, si può far cadere un AirPod in qualche luogo irraggiungibile, può accadere l'imponderabile: insomma, è pur sempre possibile che un AirPod svanisca nel nulla.

Apple ci ha pensato fin dall'inizio: infatti, se un AirPod esce dall'orecchio mentre si sta ascoltando della musica, il lettore multimediale entra immediatamente in pausa.

Sondaggio Se Internet potesse migliorare la tua vita, che cosa vorresti? Conoscere amici e comunicare Risparmiare sugli acquisti Innamorarti Guadagnare tanti soldi Imparare (lingue, culture, cucinare, suonare, ecc.) Lavorare di meno Altro

Mostra i risultati (2723 voti)

Leggi i commenti (9)

Si tratta di una comodità certamente inserita per facilitare le conversazioni estemporanee - chi non s'è mai sfilato un auricolare per rispondere alle domande di un passante? - ma anche per fornire un chiaro avvertimento: la cessazione improvvisa della musica indica che un auricolare è sfuggito.

Se il piccolo AirPod perduto non viene ritrovato, Apple è disposta a sostituirlo ma, dato che non si tratta di un ente di beneficenza, si fa pagare: servono 69 dollari per averne uno nuovo, praticamente il prezzo di uno smartphone economico.

La stessa cifra viene chiesta se a esser perso non è un AirPod ma la custodia di ricarica, accessori assolutamente indispensabile per degli auricolari che funzionano a batteria.