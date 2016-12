Popcorn Time, arrivano i film in italiano

Il servizio streaming pirata aggiunge al catalogo anche i contenuti doppiati.

Mentre il nome di Popcorn Time sta diventando famigerato per via dell'omonimo malware, il "vero" Popcorn Time, altrimenti noto come il Netflix dei pirati, torna a farsi sentire.

Nel corso di quest'anno poche sono state le notizie su questo software popolare e odiato dalle major. Ora, in questi ultimi giorni del 2016, uno dei fork più noti introduce una novità importante: il supporto alle lingue diverse dall'inglese.

Finora, infatti, gli utenti di Popcorn Time avevano accesso a una libreria di contenuti vasta ma limitata alla lingua inglese.

Ora, l'ultima versione di Popcorntime.to supporta anche i doppiaggi internazionali in diverse lingue.

«Fino a oggi fornivamo la possibilità di guardare i film con sottotitoli. Ma non è la stessa cosa che ascoltare i personaggi parlare nella propria lingua» ha spiegato il team di sviluppo.

Così ora sono disponibili anche i doppiaggi in francese, spagnolo, italiano, tedesco e portoghese.

«Al di sotto del buon vecchio pulsante dei sottotitoli, vedrete un nuovo pulsante "doppiaggio". Facendovi sopra clic si può scegliere la lingua e avviare la riproduzione» spiegano ancora gli sviluppatori.

Dal punto di vista tecnico, il passare da una lingua all'altra significa passare da un torrent all'altro: se il film in inglese è fornito da un determinato torrent, quando l'utente sceglie un'altra lingua il software passa immediatamente a un altro torrent e ne inizia la riproduzione in streaming, in maniera trasparente per l'utente.

La possibilità di accedere ai film doppiati è per ora disponibile soltanto per la versione desktop di Popcorn Time, ma dovrebbe arrivare preso anche sulla versione per Android.