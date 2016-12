Nintendo Switch: confronto PS4 e Xbox One

Svelate le specifiche tecniche dell'ultima console di Nintendo.

Il 2017 ormai alle porte sarà un anno importante per Nintendo, dato che entro la primavera vedrà il debutto della console Nintendo Switch, il cui compito è far dimenticare gli insuccessi della Wii U.

A circa tre mesi dal lancio s'inizia ad avere qualche informazione concreta, che finalmente dà un po' di sostanza alla buona impressione dell'annuncio dello scorso ottobre.

I dati sono stati svelati da Digital Foundry, e da essi emerge chiaramente un primo particolare importante: Nintendo non ha intenzione di competere in potenza con la PlayStation 4 o la Xbox One.

È questa quasi una tradizione per la casa giapponese, che ritiene di poter basare il proprio successo su altri elementi: basti pensare a come la Wii offrisse una potenza di calcolo inferiore a quella dei suoi concorrenti eppure sia riuscita a conquistare un enorme pubblico.

La Nintendo Switch usa il SoC Tegra X1: dispone di una CPU con quattro core ARM Cortex A57 e una GPU basata sull'architettura Maxwell. Per quanti si aspettavano un SoC Tegra X2, basato sulla più recente architettura Pascal, si tratta di una delusione.

Vi sono poi 4 Gbyte di RAM e 32 Gbyte di memoria interna, con una velocità di trasferimento massima di 400 Mbyte/s. La console supporta la risoluzione 1080p a 60 fps, mentre il display della parte portatile è un LCD IPS multitouch a 10 punti da 6,2 pollici con una risoluzione di 1280x720 pixel.

Nel complesso la Switch dovrebbe esprimere una potenza di calcolo di 1 Teraflop: meno della PS4, che arriva a 1, 8 Teraflop, e certamente meno della prossima revisione della Xbox One - nome in codice Project Scorpio - che si dice possa raggiungere i 6 Teraflop.

Un dettaglio tecnico interessante riguarda la velocità di clock della GPU.

Quando la console è inserita nella sua base, il processore grafico lavora a 768 MHz. Quando invece la Switch lavora in modalità portatile, allora la frequenza si abbassa a 307.2 MHz.

Non solo: Nintendo concede agli sviluppatori la possibilità di scrivere giochi che usino sempre la velocità più bassa, indipendentemente dal posizionamento della console.

Tutto ciò ha un po' preoccupato quanti pensavano di poter avere giochi di ultimissima generazione già visti su altre console anche sulla Switch. La dimostrazione del funzionamento di Skyrim, infatti, aveva infatti fatto ben sperare per l'arrivo sull'hardware di Nintendo anche di titoli più recenti.

Invece, stando alle specifiche si può immaginare che un titolo un po' datato come per l'appunto Skyrim (che ha ormai cinque anni) possa girare senza problemi, ma anche che l'arrivo di titoli nuovi presenti su PS4 O Xbox One possa comportare qualche problema o quantomeno qualche ritardo sensibile.

I quattro core della CPU funzionano invece sempre a 1020 MHz, mentre il controller della memoria può funzionare a 1600 o 1331 MHz, indipendentemente dal posizionamento della console.