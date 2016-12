Samsung presenta i portatili più leggeri di sempre

I nuovi Notebook 9 pesano meno di 1 kg e dispongono già dei processori Intel Core di settima generazione.

«I portatili più leggeri sul mercato»: così Samsung ha presentato i nuovi Netbook 9, che si possono fregiare anche dei processori Intel Core di settima generazione (architettura Kaby Lake).

Nonostante le voci che vogliono l'azienda coreana sempre meno interessata nel settore PC, tanto da indicare come molto probabile una vendita dell'intera divisione computer a Lenovo, Samsung ha deciso di rilanciare i propri laptop con un occhio di attenzione particolare alla portabilità.

I nuovi Netbook 9 arrivano in due modelli: uno con schermo da 13,3 pollici e uno con schermo da 15 pollici. Il primo di questi pesa appena 800 grammi, ed è questo la ragione dell'affermazione con cui aprivamo l'articolo.

Anche sul fronte dello spessore siamo di fronte a misure irrisorie: il modello da 13,3 pollici è spesso appena 13,9 millimetri, mentre quello da 15 pollici (che pesa poco meno di 1 kg), arriva a soli 14,9 millimetri.

Per quanto riguarda i componenti interni, troviamo come già annunciato processori Intel Kaby Lake i5 e i7, sebbene i modelli esatti non siano stati ancora annunciati. È molto probabile, tuttavia, che si tratti delle varianti Y a bassissimo consumo.-

Se per entrambi i modelli la risoluzione dello schermo è di 1920x1080 pixel, le specifiche interne invece variano: la versione da 13,3 pollici offre un'unità SSD SATA fino a 256 Gbyte e un massimo di 16 Gbyte di RAM, mentre il fratello maggiore usa un SSD NVMe fino a 256 Gbyte e, stando alle specifiche, soltanto 8 Gbyte di RAM al massimo.

In entrambi sono presenti il supporto al Wi-Fi 802.11ac e a Bluetooth 4.1 oltre a una webcam con risoluzione 720p, lettore di impronte digitali, due porte USB 3.1, una porta USB Tipo-C utilizzata anche per la ricarica, una porta HDMI, un lettore di schede microSD e un jack per le cuffie. La versione da 15 pollici dispone anche di una porta USB 2.0.

Tutte la leggerezza e la portabilità vantate dai Notebook 9 richiedono però un prezzo: la durata della batteria. La batteria da 30 Wh offre infatti appena 7 ore di autonomia, che oggigiorno sono un po' poche.

A compensare un po' la situazione pensa il supporto alla ricarica rapida, che permette di ottenere due ore di autonomia in appena 20 minuti. Per caricare completamente la batteria servono invece 80 minuti.

Ulteriori informazioni, quali prezzi e disponibilità, saranno annunciati in occasione del CES 2017.