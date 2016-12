Il proiettore laser Full HD di LG

È abbastanza luminoso da poter essere usato in pieno giorno.

In vista del CES 2017, in occasione del quale svelerà ulteriori dettagli, LG ha presentato un videoproiettore laser compatto ideato per sostituire gli enormi televisori che i salotti domestici oggigiorno per lo più vantano.

Si chiama LG ProBeam, raggiunge una risoluzione di 1920x1080 pixel (Full HD 1080p) e offre una luminosità di 2.000 lumen, che lo rendono adatto all'utilizzo domestico anche durante il giorno.

LG afferma che la tecnologia laser adottata, sulla quale per il momento non si sbilancia troppo, consente di avere immagini nitide e precise, oltre ad eliminare quasi del tutto la necessità di far manutenzione alla sorgente di luce del videoproiettore.

Il tutto è racchiuso in un corpo che pesa appena 2 kg (a vantaggio della portabilità) ed ha un aspetto studiato per non sfigurare in salotto.

Un'ulteriore caratteristica da non sottovalutare è la presenza del supporto al protocollo Bluetooth: grazie a esso il ProBeam può inviare l'audio a qualsiasi altoparlante Bluetooth.

È presente anche il supporto a Miracast, tramite il quale è possibile connettere senza fili smartphone, tablet e PC e in tal modo trasmettere in streaming musica e video.

Tutte le funzioni sono gestite da webOS Smart Tv, il sistema operativo che LG installa anche sulle proprie Smart TV e grazie al quale è possibile, in presenza di una connessione a Internet, avere accesso a servizi come Netflix o Amazon Prime Video.

LG ancora non ha annunciato prezzi e disponibilità: ciò avverrà con ogni probabilità durante il CES.