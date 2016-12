iPhone 8, lo schermo sarà curvo e di plastica

Per il 2017 Apple vuole un iPhone tutto nuovo, a partire dall'aspetto.

L'iPhone 8 potrebbe avere questo aspetto (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Anche se rivali sul mercato, Apple e Samsung intrattengono rapporti d'affari: per esempio, stando alle ultime indiscrezioni sarà proprio l'azienda coreana a fornire gli schermi per l'iPhone 8.

Non è tutto qui: a quanto pare il prossimo melafonino sarà qualcosa di davvero diverso da quanto visto sinora, e abbandonerà il binomio alluminio/vetro che ha caratterizzato gli smartphone di Apple almeno dall'iPhone 4.

L'iPhone 8 - ammesso che si chiami così - avrà infatti un display OLED curvo, che non sarò in vetro ma in plastica: è proprio per la produzione di questo schermo che Apple si è rivolta a Samsung.

Non è ancora dato sapere quanto la curvatura sarà accentuata: in altre parole, non sappiamo se sarà analoga a quella del Galaxy S7 Edge o se invece sarà più dolce, come quella dell'Apple Watch.

Certamente suona strano che Apple intenda abbandonare il vetro in favore della plastica, dato che quest'ultima è sempre stata ritenuta più economica e meno "fine" del primo. È tuttavia possibile che il prodotto finito mantenga una superficie in vetro al di sopra dello schermo in plastica.

Sempre alle indiscrezioni dobbiamo la notizia secondo cui, insieme all'iPhone 8, nel 2017 Apple lancerà anche due modelli che saranno una semplice revisione dell'iPhone 7 e dell'iPhone 7 Plus: è possibile che queste versioni prendano il nome di iPhone 7s e iPhone 7s Plus.