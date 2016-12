L'app per farsi localizzare senza essere assillati

Se non volete essere sorvegliati in continuazione, provate Google Contatti Fidati.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-12-2016] Commenti (3)

Se state cercando un modo per condividere la vostra localizzazione con le persone fidate quando vi capita un'emergenza ma non volete essere sorvegliati in continuazione, provate Contatti Fidati di Google: un'app gratuita e disponibile per ora solo per dispositivi Android ma prossimamente offerta anche per iOS.

Google spiega il suo funzionamento in questo modo: se la usate, definite dei contatti fidati (da cui il nome) che saranno in grado di sapere se vi siete spostati recentemente (ma non dove siete) e se siete online. Siete voi, poi, a decidere se e quando condividere con questi contatti fidati la vostra localizzazione. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Da dove scarichi di solito i file (app, film, libri, giochi)? Scarico i file da fonti sempre diverse Scarico file da siti di cui mi fido Non scarico molti file e presto sempre attenzione al sito da cui li scarico Scarico i file solo da negozi online e da app store di fiducia Non scarico nulla

Mostra i risultati (928 voti)

Leggi i commenti (12)

A loro volta, i contatti fidati posso chiedervi dove siete quando sono in pensiero per voi: potete negare la richiesta e quindi indicare che tutto va bene, senza rivelare dove siete. Ma se non negate la richiesta, per esempio perché non siete in condizioni di rispondere, la vostra localizzazione verrà condivisa con loro automaticamente. Il tutto, naturalmente, è disattivabile a piacimento.

Come opzione ulteriore, se vi perdete o se vi sentite a disagio potete usare l'app per chiedere a un amico di "accompagnarvi" virtualmente fino a casa o alla vostra destinazione sicura.