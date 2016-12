Arrestato per aver venduto set-top box con Kodi

L'uomo è accusato di violazione del copyright.

«Quanti di voi pagano per avere Sky? BT? Netflix? Con OoberStick non lo dovrete più fare. Vi basterà collegarlo alla porta HDMI del vostro televisore»: così si pubblicizzava OoberStick, un set-top box con Kodi, che dava accesso illegalmente a tutta una serie di contenuti a pagamento.

Sebbene l'Unione Europea ancora non si sia ufficialmente espressa in materia, una pubblicità del genere non poteva passare inosservata, dato che esplicitamente suggeriva che con quel dispositivo si poteva accedere a diversi servizi senza pagare.

E infatti, la polizia di Norfolk (UK) ha arrestato l'uomo che gestiva le due aziende connesse con la vendita di OoberStick. Pare che ben sei agenti abbiano partecipato all'operazione, e che fosse presente anche un rappresentante di Sky.

Come si giustifica un tale dispiegamento di forze per catturare un solo uomo a casa sua?

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che la polizia non avesse ben chiare le attività dell'uomo: si aspettava di trovare una specie di datacenter e un certo numero di server da sequestrare.

Viene da pensare che gli agenti si immaginassero di trovarsi di fronte a un centro illegale di distribuzione di contenuti. Invece, sono semplicemente entrati nella casa di un dirigente d'azienda che si occupava di vendere dispositivi la cui legalità è tuttora in questione.

OoberStick era venduto con l'avvertenza che la configurazione non era completa, ma gli ultimi passi spettavano all'utente: in questo modo le aziende pensavano di tutelarsi dalle accuse di infrangere il diritto d'autore.

Al momento, il trentaduenne arrestato è libero su cauzione, nell'attesa che un'udienza venga fissata per il prossimo anno. Le accuse di cui deve rispondere sono di frode e violazione del diritto d'autore.

Egli peraltro afferma di essere convinto di aver gestito un commercio completamente lecito, sul quale pagava le tasse come la legge domanda.

«Pensavo davvero che quel che facevo fosse legale. Lo streaming per gli utenti finali è legale dato che non si scarica nulla. Mi pare che la Corte europea si sia già espressa in proposito» ha dichiarato.

Intanto, tutte le pagine web e Facebook legate a OoberStick sono state messe offline dopo il ricevimento di una Cease and Desist Letter da parte di Sky.