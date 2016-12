Le Poste francesi iniziano le consegne con i droni

Avviato in Provenza il programma pilota.

Non c'è solo Amazon: anche il servizio postale francese sta pensando di affidarsi ai droni per le consegne dei pacchi.

La Direction Générale de l'Aviation civile ha dato il via libera a un progetto pilota gestito dal Groupe La Poste e che si svolgerà in Provenza, tra i paesi di Saint-Maximin-la-Sainte-Baume e Pourrières.

A titolo sperimentale, tra questi due comuni - che si trovano a circa 15 km di distanza l'uno dall'altro - è stato istituito un servizio di consegna dei pacchi postale che avviene tramite drone.

La partecipazione da parte di mittenti e destinatari è volontaria: tra i primi ad aderire ci sono alcune startup tecnologiche che hanno sede nella zona.

Chi vuole spedire un pacco (massimo 3 kg) via drone non ha che da depositarlo in uno dei luoghi prestabiliti per il prelievo e la consegna (uno in ognuno dei due paesi) e segnalarlo alle Poste: un drone provvederà a prelevarlo e consegnarlo.

Il drone viaggia a una velocità massima di 30 km/h e può muoversi entro una distanza massima di 20 km dal punto di partenza. È dotato di un sistema di navigazione composto basato sul GPS e anche di una telecamera che invia ogni ripresa al controllo a terra.

Inoltre un paracadute si attiva automaticamente se durante il volo capita qualche incidente che causa la caduta del velivolo.

Il Gruppo La Poste ha intenzione di testare a fondo questa modalità di consegna non tanto per sostituire i postini e i corrieri nelle città quanto piuttosto per raggiungere le zone rurale e montuose, dove è spesso difficile portare i pacchi a destinazione.