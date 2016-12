Nokia risorge e subito fa causa a Apple

Ricomincia la guerra dei brevetti.

La prima mossa della rinata Nokia è stata la presentazione di due feature phone (tramite HMD global). La seconda è una causa contro Apple per questioni di brevetti.

I più attenti a queste questioni ricorderanno che le due aziende sono state in lotta per un paio d'anni prima di concludere le ostilità con un accordo nel 2011.

Quell'accordo concedeva in licenza a Apple alcuni brevetti di Nokia, ma ora l'azienda finlandese sostiene che Apple avrebbe dovuto chiedere licenze anche per altri brevetti non inclusi nell'accordo.

«Apple ha rifiutato le successive offerte avanzate da Nokia per il conferimento delle licenze di alcune sue invenzioni coperte da brevetto che sono usate da molti prodotti di Apple» ha dichiarato Nokia.

Così, l'azienda ha iniziato a muoversi dal punto di vista legale sia negli USA che in Germania. Dal canto proprio Apple ha già avviato una causa in California poiché ritiene che Nokia abbia rimosso certi brevetti dall'accordo precedente, al solo scopo di «estorcere royalty eccessive».

La versione di Apple è infatti - come ci si aspetta - un po' diversa da quella di Nokia.

«Noi siamo sempre stati disponibili a pagare un prezzo equo per assicurarci i diritti sui brevetti che coprono la tecnologia presente nei nostri prodotti. Sfortunatamente, Nokia s'è rifiutata di concedere in licenza i propri brevetti in modo equo e ora sta usando tattiche da troll dei brevetti per cercare di estorcere denaro a Apple, chiedendole royalty per invenzioni sviluppate da Apple e con le quali Nokia non ha nulla a che fare».