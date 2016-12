La banda larga? È un servizio di base come l'elettricità

Il Canada ha deciso: ogni cittadino ha diritto a una connessione ad almeno 50 Mbit/s.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-12-2016] Commenti

L'accesso a banda larga a Internet è un servizio basilare, come l'acqua, il gas o l'elettricità, in grado di influire direttamente sulla qualità della vita di ciascuno.

Lo ha stabilito la Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, autorità pubblica e indipendente che si occupa di gestire tutti gli aspetti delle telecomunicazioni in quel Paese.

Per assicurarsi che tutto ciò non resti lettera morta, la Commissione ha sottoposto al governo delle proposte concrete tra cui la necessità di fornire a ogni canadese un accesso a Internet con una velocità minima di 50 Mbit/s in download e 10 Mbit/s in upload.

Inoltre, la Commissione vuole che siano aboliti i piani tariffari che, su linea fissa, impongono un tetto massimo ai dati scaricabili e che lungo tutte le strade principali ci sia accesso all'«ultima tecnologia senza fili mobile».

Perché il piano diventi realtà si prevede la creazione di un fondo pari a 750 milioni di dollari canadesi (circa 530 milioni di euro), da spendere durante i prossimi cinque anni nel rinnovamento delle infrastrutture soprattutto nelle zone rurali e remote.

Sondaggio Quale stanza renderesti pi¨ smart per prima? La camera da letto La cucina Il bagno / lavanderia La sala

Mostra i risultati (550 voti)

Leggi i commenti (4)

«Gli obiettivi sono ambiziosi, non saranno facili da raggiungere e costeranno parecchi denaro. Ma non abbiamo scelta» ammette il presidente della Commissione Jean-Pierre Blais.

«Il futuro dell'economia» - continua Blais - «della nostra prosperità, della nostra società, e in generale il futuro di ciascun cittadino ci impone di fissare degli obiettivi ambiziosi e di proseguire nel connettere tutti i canadesi per il ventunesimo secolo».

Per gli standard canadesi, si tratta di aumentare di dieci volte le velocità di upload e download oggi disponibili in media.