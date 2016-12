Arrivano Mac OS 10.12.2 e iOS 10.2

Importanti aggiornamenti di sicurezza.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-12-2016] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Non fatevi distrarre dall'annuncio delle nuove emoji: gli aggiornamenti di Mac OS e iOS rilasciati pochi giorni fa sono importanti anche dal punto di vista della sicurezza. Conviene quindi installarli appena possibile.

L'aggiornamento di iOS alla versione 10.2 risolve infatti una falla di Trova il mio iPhone che permetteva di scavalcarne le protezioni digitando una falsa password esageratamente lunga.

Apple ha anche risolto altri cinque difetti che permettevano di superare la schermata di blocco o ne impedivano il corretto funzionamento, e chiuso due falle che consentivano di installare malware se si aveva accesso fisico al dispositivo.

Per i computer Apple c'è invece Mac OS 10.12.2, che tappa varie falle di sicurezza (per esempio in Apache e in syslog) e aggiorna Safari. Viene chiusa anche una magagna che consentiva di prendere il controllo di un computer se l'utente apriva un file audio appositamente confezionato.

Anche le connessioni Bluetooth avevano dei rischi che ora sono risolti. L'elenco completo delle correzioni è novità di Mac OS è in questo articolo di Apple.

Fonti: Sophos, MacRumors, Ars Technica, Sophos.