Galaxy S8, lo smartphone che è anche un PC

Il prossimo top di gamma di Samsung ha uno schermo curvo su tutti i lati e si può usare con tastiera, schermo e mouse.

Sarà probabilmente il 18 aprile (mentre fino a poco fa si parlava del 26 febbraio) il giorno in cui debutterà ufficialmente il Galaxy S8, nuovo smartphone di punta di Samsung, nato con un compito impegnativo.

Sebbene appartenga a una "famiglia" diversa, infatti, il Galaxy S8 deve riuscire a far dimenticare la figuraccia del Galaxy Note 7, che ha fatto guadagnare una pessima fama all'azienda coreana.

Dato che l'S8 uscirà prima del probabile Note 8, atteso per l'estate, è proprio a questo modello che si affidano le speranze di riscatto di Samsung.

Per riuscirci, il Galaxy S8 deve apparire come un prodotto davvero nuovo.

A questo scopo le indiscrezioni affermano che Samsung abbia intenzione di ritoccare il design in maniera sensibile, eliminando sia i tasti fisici che le cornici intorno allo schermo: il Galaxy S8 sarà, insomma, "tutto display", tranne una piccola porzione nella parte alta, destinata a ospitare la fotocamera frontale.

Detto display sarà curvo su tutti i lati e di tipo OLED. La sparizione dei pulsanti fisici porterà alla comparsa di un «pulsante virtuale» (il cui funzionamento ancora non è chiaro) e a un nuovo aspetto del lettore di impronte digitali: potrebbe spostarsi sul retro ed essere di tipo ottico.

Una novità forse ancora più importante riguarderà però il software. Il prossimo top di gamma di Samsung realizzerà infatti la cosiddetta «convergenza», ossia l'unione dei mondi dei PC e degli smartphone in un unico dispositivo: Samsung la chiama Desktop Experience (Esperienza Desktop)

In senso stretto, si tratta una novità solo per Android (il Galaxy S8 monterà Android 7.1.1 Nougat): Windows 10 dispone già da tempo della modalità Continuum, che però ha un po' deluso le aspettative, in particolare per l'obbligo di dover usare ogni app a schermo intero.

Il Galaxy S8, sempre secondo le voci di corridoio, si potrà collegare a uno schermo (con un cavo) e, via Bluetooth, a una tastiera e a un mouse, e in tal modo potrà essere adoperato proprio come un normale PC.

Inoltre, permetterà anche di ridimensionare e affiancare le finestre, un traguardo cui anche la versione vanilla di Android punta con il window mode.

Per quanto riguarda l'hardware, il Galaxy S8 dovrebbe essere disponibile in versione da 5,1 e 5,5 pollici con risoluzione pari a 2.560x1.440 pixel: entrambe le versioni avranno il display curvo, dunque sparirà la necessità di una versione Edge.

All'interno ci sarà certamente il processore Qualcomm Snapdragon 835 o, a seconda dei mercati, l'Exynos 8895 di Samsung stessa. Per quanto riguarda la RAM si parla di 6 Gbyte, mentre la memoria interna dovrebbe essere disponibile in taglia da 34, 64 oppure 128 Gbyte. Non dovrebbe nemmeno mancare lo slot per schede microSD.



L'immagine "rubata" che annuncia l'Esperienza Desktop (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Se è certa la presenza di un connettore USB Tipo-C, quasi confermata è anche la sparizione del jack da 3,5 millimetri: Samsung pare proprio aver deciso di seguire le orme di Apple.

Si dovranno quindi utilizzare auricolari Bluetooth oppure modelli dotati di connessione USB Tipo-C, come Intel si augura.

Se davvero la presentazione ufficiale sarà ad aprile (e non in febbraio come generalmente avviene), il Galaxy S8 sarà sul mercato entro il mese di giugno.

Ovviamente al momento non è possibile avere indicazioni sul prezzo, che certamente non sarà contenuto (dai 729 euro del Galaxy S7 al momento del lancio in su).