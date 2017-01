In Olanda i treni viaggiano a energia eolica

L'intera rete ferroviaria dei Paesi Bassi è alimentata da elettricità ''pulita''.

Ogni giorno compiono 5.500 viaggi, trasportando oltre 600.000 persone e consumando ogni anno 1,2 kWh di corrente elettrica ma, dal primo gennaio, usano soltanto energia eolica.

Stiamo parlando dei treni olandesi che, con un anno di anticipo, sono riusciti a realizzare l'ambizioso piano che avevano stabilito nel 2015: riuscire a far viaggiare ogni convoglio ferroviario unicamente grazie all'energia prodotta sfruttando il vento.

Per raggiungere l'obiettivo le Ferrovie olandesi hanno stretto un accordo decennale con la Eneco , la quale s'è appunto impegnata a fornire l'elettricità "pulita" necessaria.

Allo stato attuale una turbina eolica deve lavorare per un'ora al fine di produrre l'elettricità sufficiente per far viaggiare un treno per circa 200 km, ma le Ferrovie stanno già lavorando a un progetto che permetterà di ridurre i consumi del 35% entro il 2020.