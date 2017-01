Nintendo Switch, svelati prezzo e data di lancio

Con la nuova console riparte la sfida a Microsoft e Sony.

Ora è ufficiale: Switch, la nuova console di Nintendo, arriverà sul mercato il prossimo 3 marzo e costerà 329 euro.

Le specifiche ufficiali parlano di uno schermo touch capacitivo da 6,2 pollici con una risoluzione di 1280x720 pixel, 32 Gbyte di memoria interna (espandibili via microSD) e uno slot per le cartucce su cui saranno memorizzati i giochi.

Nintendo ha dichiarato che la batteria del sistema portatile varierà da 2,5 a 6,5 ore, a seconda del gioco: «Per esempio» - scrive Nintendo - «si potrà giocare a The Legend of Zelda: Breath of the Wild per circa 3 ore con una sola carica».

Nella confezione base ci saranno, oltre alla console, due controller Joy-Con, due lacci per i polsi, un sistema per agganciare i due Joy-Con tra loro, la base per il collegamento al TV, un cavo HDMI e un alimentatore.

Ogni Nintendo Switch dispone di connettività Wi-Fi e supporta fino a 8 Joy-Con, permettendo così di giocare in multiplayer senza dover usare Internet. Non solo: fino a 8 Switch si possono collegare insieme per dar vita un'unica, vasta partita con un massimo di 64 giocatori.

Il titolo citato da Nintendo - The Legend of Zelda: Breath of the Wild - sarà disponibile al momento del lancio della console, mentre entro l'estate sarà disponibile anche un nuovo gioco dedicato a Super Mario, intitolato Super Mario Odyssey.

Qui sotto, i video di presentazione di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey.