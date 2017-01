Allarme per messaggi-truffa su WhatsApp

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-01-2017] Commenti

Mi stanno arrivando numerose segnalazioni di un allarme che circola su WhatsApp con un testo di questo genere:

* Urgente molto urgente ... * Si prega di passare a tutti !!! Non rispondere ai seguenti numeri:

+375602605281,

+37127913091

+37178565072

+56322553736

+37052529259

+255901130460

o qualsiasi numero che inizi con il:

+375, +371, +381, +255 ecc. ecc.

Non dovete rispondere. Se rispondete dovete riagganciare subito. Non dovete assolutamente richiamare. Potrebbero copiare l'elenco dei vostri contatti in 3 secondi.

Se avete dati sensibili come quelli del conto banca o i

dati della carta di credito sul telefono, possono copiarli.

Chiamano da paesi stranieri..

+375 È dalla Bielorussia.

+371 È il codice per Lativa.

+381 Serbia

+ 563- Valparaiso

+ 370- Vilnius

+ 255- Tanzania

Inoltre, non bisogna assolutamente premere

# 90 o # 09

sul vostro cellulare se chiesto da qualsiasi chiamante.

Si tratta di un nuovo trucco per accedere alla scheda SIM, effettuare chiamate a vostre spese e f potrebbero farvi incorrere in problemi con la giustizia.

Inoltrare questo messaggio a tutti gli amici, fermiamoli.

La regola sempre valida è che una notizia senza fonte non è una notizia: è un pettegolezzo. Per cui non va inoltrata se non ci sono conferme. E in questo caso non ce ne sono. No, il fatto che l'avete ricevuta dal vostro amico, che è uno intelligente e ha un lavoro importante, non è una garanzia, a meno che non sia un esperto di telefonia.

L'allarme puzza di bufala. Vediamo le sue singole affermazioni:

- "Potrebbero copiare l'elenco dei vostri contatti in 3 secondi." Molto improbabile. Non viene specificato il tipo di telefonino (Android? iPhone?) o la versione di Android/iOS che sarebbe vulnerabile.

- "+375 È dalla Bielorussia. +371 È il codice per Lativa. +381 Serbia. + 563- Valparaiso. + 370- Vilnius. + 255- Tanzania". Che cosè la Lativa? Il prefisso +371 è quello della Lettonia, che in inglese si dice Latvia. Quindi questo appello è una pessima traduzione di un originale inglese.

Con questo indizio basta fare una ricerca in Google per trovare un sito antibufala, Hoax-Slayer, che ha un'indagine su un allarme simile, pubblicata nel 2012 e aggiornata nel 2015. Quest'indagine indica che si tratta di un falso allarme. È comunque corretto il consiglio di non richiamare questi numeri, ma è una regola generale: se fate una chiamata internazionale, verso qualunque numero (non solo questi), probabilmente pagherete la chiamata e la pagherete anche un bel po'. Il sistema telefonico funziona così, non c'è niente di speciale.

- "non bisogna assolutamente premere # 90 o # 09". Questa parte della panzana gira almeno da dieci anni, come raccontavo qui, ed è una bufala che risale addirittura al 2001, secondo F-Secure.

- "Inoltrare questo messaggio a tutti gli amici, fermiamoli." No. Non inoltrate questa bufala: fermatela.