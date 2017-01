Mozilla, ecco il nuovo logo

Per il dinosauro di Netscape è arrivata l'ora della pensione.

Qualcuno forse ricorderà che lo scorso agosto Mozilla tenne una consultazione online per la scelta di un nuovo logo, mostrando proposte abbastanza discutibili.

Adesso, la scelta è compiuta: un post sul blog ufficiale annuncia il debutto del nuovo logo, che fa piazza pulita dello storico dinosauro ereditato dai tempi di Netscape.

Il compito di rappresentare la mamma di Firefox spetterà dunque d'ora innanzi alla scritta moz://a, realizzata con un font ideato per l'occasione e in cui la sostituzione di tre lettere con i simboli :// (compreso il doppio slash di cui Tim Berners-Lee tuttora si rammarica) serve a «sottolineare che è Internet il cuore di Mozilla».

Sebbene non sia orrenda come alcune delle altre proposte, la vincitrice non ci pare così entusiasmante o innovativa.

Piuttosto, rimanda alla tendenza - sviluppatasi agli albori del web - di sostituire le lettere di alcune parole con dei simboli, con l'intento di apparire cool e legato alle nuove tecnologie.

Era il tempo, per fare un esempio lontano dal mondo del software, in cui un noto telegiornale aveva il suono di un modem analogico nella sigla per apparire "moderno".

Se poi si considera che la generale tendenza tra i browser è nascondere la parte iniziale dell'URL (ossia http://) la scelta di Mozilla non sembra poi così vincente.

Come ha già fatto notare qualcuno, il nuovo logo di Mozilla è qualcosa «che solo un nerd può amare».

Qui sotto, il video di presentazione del nuovo logo.