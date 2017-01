Il sito che condivide le tue informazioni personale aggregate

Ecco come cancellarle.

Tutti sanno che quando si usano i social network in particolare e i servizi online in generale è bene stare molto attenti a ciò che si pubblica: una volta che un dato è finito in Rete è praticamente impossibile nasconderlo nuovamente.

Ciò è particolarmente vero per informazioni delicate come l'indirizzo, la data di nascita, il numero di telefono e via discorrendo: nelle mani sbagliate, questi dati possono essere utilizzati per fare danni.

La situazione diventa anche più inquietante se si considera che esistono dei siti che aggregano tutti questi dati e li rendono disponibili a chiunque. Non solo: lo fanno gratuitamente e senza nemmeno chiedere una registrazione.

Di recente è salito alla ribalta Family Tree Now, un sito dall'aria innocente che, con tutta evidenza, si propone semplicemente come un aiuto per chi voglia compilare il proprio albero genealogico.

Family Tree Now è proprio uno di quei siti che si possono consultare liberamente: basta inserire nome, cognome e Stato di residenza (la ricerca è limitata agli USA) per ottenere tutta una serie di informazioni sulla persona oggetto della ricerca, dai possibili parenti sino all'indirizzo di casa.

Il sito afferma di possedere anche informazioni ottenute da documenti ufficiali, come i registri dei censimenti, i certificati di nascita e di morte, gli atti di matrimonio e di divorzio e persino le informazioni sul servizio militare.

La facilità con cui è possibile ottenere i dettagli personali di chicchessia ha generato comprensibile preoccupazione, soprattutto per il fatto che non c'è alcun filtro ad impedire che le informazioni cadano in mani sbagliate. Fortunatamente, c'è la possibilità di uscirne.

Family Tree Now offre infatti una pagina appositamente dedicata all'Opt out, ossia alla possibilità di rimuovere le informazioni.

Il sistema è abbastanza semplice: da quella pagina, basta premere il pusante Begin Opt Out Procedure, cercare sé stessi, visualizzare i dettagli e premere il pulsante rosso con scritto Opt Out. In 48 ore - salvo ritardi dovuti alla congestione del sito - le informazioni saranno eliminate.

Sebbene la disponibilità di questa procedura possa aiutare a tranquillizzare un po' gli animi, l'esistenza stessa di siti che riescono a riunire tanti dettagli personali su chiunque dovrebbe essere già motivo di preoccupazione in sé: non solo la maggioranza degli utenti di Internet con buona probabilità non è al corrente di tutto ciò, ma si troverebbe in difficoltà a eseguire anche una procedura tutto sommato semplice come quella dell'Opt Out.

Perciò soprattutto chi fa ampio uso dei social network dovrebbe sorvegliare attentamente quanto condivide e controllare per bene le impostazioni relative alla privacy.