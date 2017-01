Il fan film di Star Trek perde la battaglia sul copyright

Axanar si farà, ma sarà snaturato in ossequio alle linee guida di Paramount.

La battaglia tra Paramount e i produttori di Axanar, il fan-film di Star Trek che avrebbe dovuto vedere la luce dopo il successo di Prelude to Axanar, s'è conclusa.

In breve: Paramount ha vinto. Né c'era da aspettarsi qualcosa di diverso dopo l'esclusione della clausola del fair use e la concreta possibilità che gli autori di Axanar finissero per essere condannati a pagare una multa di diversi milioni di dollari.

Per evitare questo risultato, le due parti si sono accordate prima di arrivare al processo.

I dettagli dell'accordo sono segreti ma alcune parti sono state rese note.

In particolare, Paramount concede che Axanar venga prodotto ma snaturandolo profondamente: anziché un film da 100 minuti diventerà un'opera in due parti da 15 minuti l'una.

Già questo è sufficiente a lasciar immaginare come l'intero script debba essere completamente rivisto, ma c'è altro: tutti gli elementi che creano problemi di copyright devono essere rimossi, compresi abiti, colori, forme, ambienti, personaggi, frasi e parole (non è chiaro se ciò coinvolga anche l'uso della lingua klingon).

Le due parti di ciò che resta di Axanar potranno essere distribuite via YouTube, ma in nessun modo gli autori potranno cercare di monetizzare questa diffusione: non ci dovranno, per esempio, essere gli spot che tanto spesso si vedono apparire prima dei filmati.

I fan - soprattutto quanti hanno partecipato alla raccolta fondi su Kickstarter, che ha permesso di racimolare 1 milione di dollari - sono ovviamente scontenti, ma i produttori candidamente affermano di non aver avuto altra scelta: vista la situazione, e davanti alla potenza di fuoco di un importante studio di Hollywood, non avevano speranza di vincere, né avrebbero avuto i milioni necessari per pagare i danni.

«Axanar Productions» - scrivono gli interessati - «è stata creata da fan di lunga data di Star Trek per festeggiare il loro affetto per Star Trek. Alec Peters e il team di Axanar non vedono l'ora di continuare a condividere la storia di Axanar e sono felici di lavorare nel rispetto delle Linee Guida per i Fan Film [stabilite da Paramount e CBS proprio a causa di questa battaglia legale, NdR] nella realizzazione di opere future».