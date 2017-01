L'app per ciechi che racconta il mondo circostante

Aipoly riconosce oggetti e colori e li descrive all'utente.

Quei concentrati di tecnologia che sono gli smarpthone odierni possono fare ben più che mandare messaggi e intrattenere i loro utenti con frivolezze.

Per esempio, l'ingegnere australiano Marita Cheng (insieme al suo team) ha creato un'app per smartphone che permette a chi ha problemi di vista di ottenere una descrizione di ciò che lo circonda.

L'app in questione si chiama Aipoly ed è una sorta di assistente intelligente: le persone cieche e ipovedenti possono utilizzarla per scattare foto che poi sono automaticamente inviate ai server di Aipoly, dove vengono analizzate.

Il risultato dell'analisi è una descrizione di ciò che è presente nella foto. Tale descrizione viene poi nuovamente inviata allo smartphone, che provvede a "leggerla" grazie alle funzionalità di sintesi vocale.

Marita Cheng spiega che in questo modo le persone cieche potranno, per esempio, sapere che cosa indossano i loro bambini, riconoscere i cartelli stradali e trovare quegli oggetti che si trovano al di fuori della loro portata.

Allo stato attuale l'app è in grado di riconoscere con certezza i colori e oltre 1.000 oggetti diversi, e supporta sette lingue.

Aipoly è già disponibile gratuitamente sull'App Store (la versione Android è in sviluppo) e chi la scarica può non solo adoperarla ma anche proporsi come beta tester per migliorarne continuamente la precisione.