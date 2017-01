Microsoft termina il supporto al Windows 10 originale

Dal 26 marzo non saranno più rilasciati aggiornamenti.

Se siete felici utenti di Windows 10 ma ancora non avete installato gli aggiornamenti più corposi, ossia il November Update del 2015 o l'Anniversary Update del 2016, significa che siete rimasti alla versione originale del sistema di Microsoft.

Tuttavia, la politica dei rilasci di Windows 10 non consente che questa situazione vada avanti troppo a lungo: coerentemente con l'idea di un sistema che viene continuamente aggiornato con l'aggiunta di nuove funzioni, Microsoft ha deciso che sarebbe troppo complicato supportare contemporaneamente più di due versioni (o, più precisamente, CBB: Current Branch for Business) di detto sistema.

Così, il 26 marzo la versione originale di Windows 10 vedrà cessare il supporto: non saranno più rilasciati aggiornamenti, nemmeno quelli di sicurezza, anche se continuerà a funzionare. Tuttavia, adoperare un sistema operativo i cui bug non saranno mai corretti non è, in linea di massima, un'idea brillante.

Se siete insicuri circa la versione di Windows 10 che state usando, non dovete far altro che aprire il menu) e selezionare la voce), quindi scendere fino alla dicitura).

Nella parte destra della finestra sarà indicata la versione di Windows 10 in uso: 1507 per l'edizione originale, 1511 per il November Update e 1607 per l'Anniversary Update.