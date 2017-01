Netflix, scaricare film e serie TV anche sulla scheda SD

È possibile crearsi un vero catalogo personale di contenuti da gustare offline.

Dopo aver concesso la possibilità di scaricare alcuni contenuti per poterli vedere offline, Netflix ha ora deciso di offrire ulteriori opzioni a quanti vogliono potersi godere film e serie televisive anche in assenza di una connessione a Internet.

L'ultimo aggiornamento dell'app Android di Netflix permette infatti di scegliere dove salvare gli spettacoli, consentendo di scaricarli anche su una scheda SD (sparisce quindi la limitazione che obbligava a effettuare il download sulla memoria interna).

In questo modo è teoricamente possibile scaricare molti episodi o molti film su più schede SD, costruendosi così un vasto catalogo di contenuti provenienti da Netflix.

Per evitare tuttavia che gli utenti si dedichino troppo al download e troppo poco allo streaming, Netflix ha deciso di introdurre dei limiti.

Per esempio, ogni account ha a disposizione un numero massimo di download contemporanei, e inoltre il file scaricato è utilizzabile soltanto per un periodo di tempo limitato: chi già pensava di poter usare Netflix un po' come una sorta di The Pirate Bay legale resterà deluso.

Inoltre, i contenuti salvati su scheda SD potranno essere riprodotti soltanto sul dispositivo dal quale sono stati scaricati in origine: il guinzaglio s'è insomma allungato, ma non di molto.