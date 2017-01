Galaxy S8, tutte le indiscrezioni

Il nuovo top di gamma di Samsung saprà riconoscere gli oggetti e avrà uno schermo ''infinito''.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-01-2017]

È grazie alle «fonti bene informate» citate dal Guardian se l'ormai imminente Galaxy S8 non ha più segreti, o quasi.

Il prossimo smartphone di punta dell'offerta di Samsung - di cui abbiamo già parlato in passato - dovrebbe infatti approdare sul mercato il prossimo marzo, ma già ora le caratteristiche chiave sono note.

Stando dunque alle indiscrezioni, il Galaxy S8 sarà disponibile in due versioni: l'una con schermo da 5 pollici e l'altra con schermo da 6 pollici. Entrambe avranno lo schermo arrotondato sugli angoli come il Galaxy S7 Edge.

Inoltre, i bordi superiore e inferiore saranno più piccoli rispetto a quelli che caratterizzano l'attuale generazione di Galaxy S, tanto che non ci sarebbe nemmeno lo spazio per inserirvi il logo di Samsung: lo schermo dominerà davvero la parte anteriore dello smartphone, secondo il paradigma che l'azienda chiama Infinity Display.

Questa riduzione dei bordi costringerà anche a un'altra variazione (sempre rispetto ai modelli attuali): il lettore di impronte digitali verrà spostato sul retro.

La videocamera posteriore sarà simile a quella del Galaxy S7, ma porterà comunque con sé sensibili seppure non eclatanti miglioramenti per quanto riguarda la qualità delle immagini e le prestazioni in caso di scarsa luminosità.

Per quanto riguarda il processore interno, le versioni dotate di un SoC prodotto da Samsung adotteranno un chip nuovo, e sarà uno dei primi a essere realizzati dall'azienda coreana con tecnologia costruttiva a 10 nanometri; quelle dotate di SoC Qualcomm dovrebbero montare il recente Snapdragon 835, realizzato anch'esso a 10 nanometri.

All'interno dello smartphone ci saranno poi 64 Gbyte di memoria espandibili via microSD fino a 256 Gbyte. Non mancherà la porta USB Tipo-C.

Sarà presente inoltre uno scanner per l'iride, simile a quello visto in azione sullo sfortunato Galaxy Note 7: con la scansione dell'iride si potrà non soltanto sbloccare lo smartphone, ma anche venire identificati allo scopo di fare acquisti online.

Un'ulteriore e interessante caratteristica sarà la capacità di riconoscere gli oggetti inquadrati con la videocamera, funzionalità legata alla tecnologia di intelligenza artificiale sviluppata da Samsung e conosciuta con il nome in codice di Bixby.

Si potrà per esempio sfruttare questa possibilità per effettuare ricerche di informazioni sul web a proposito degli oggetti inquadrati.

Bixby dovrebbe fungere da assistente personale in maniera analoga a Siri o Gogole Assistant: a questo proposito non è chiaro se la versione di Android montata sul Galaxy S8 sarà dotata anche dell'assistente di Google o se invece Bixby lo sostituirà completamente.

L'ultima caratteristica citata dal Guardian smentisce le voci che si erano diffuse qualche tempo fa: a quanto pare il Galaxy S8 avrà il jack per le cuffie e non seguirà l'esempio dell'iPhone 7, che invece ha notoriamente scelto di privarsene.