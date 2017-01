Il fitness tracker razzista

Il Mi Band 2 di Xiaomi non funziona con le persone dalla pelle scura.

Una delle mode di questi tempi è il fitness tracker, il braccialetto smart per chi fa attività fisica e raccoglie in sé le funzioni di cardio- frequenzimetro, contapassi e via di seguito.

Vi sono molti e diversi modelli, che si differenziano per le funzioni offerte e per il prezzo a cui sono proposti.

Tra quelli meno esigenti in termini monetari c'è il Mi Band 2 di Xiaomi, un fitness tracker che pare far bene il proprio lavoro, ma soltanto se chi lo usa ha la pelle chiara.

Sembra una brutta barzelletta ma, come riporta The Next Web, stando alle proteste che si levano in Rete le cose stanno proprio così

Gli utenti con la pelle più scura hanno infatti scoperto che il Mi Band 2 funziona soltanto se posto a contatto con le zone in cui la pelle è più chiara (come il palmo della mano), oppure frapponendo tra il dispositivo e il braccio un foglio bianco.

A quanto pare questo problema non è poi una novità: lo stesso inconveniente si verificava con la versione precedente, come testimoniano le segnalazioni che risalgono ad almeno lo scorso ottobre.

A quanto pare Xiaomi non è riuscita a risolverlo, ma ha fatto sapere di aver ricominciato le indagini per chiarire una volta per tutte la faccenda.