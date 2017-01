Windows 10, col Game Mode migliorano le prestazioni dei giochi

Debutterà col Creators Update e farà diventare più fluidi tutti i videogame.

Per chi ama giocare con il PC, il Windows 10 Creators Update conterrà una gradita novità: il Game Mode.

Nell'intento di fare di Windows 10 «il miglior sistema operativo per i giochi», Microsoft introdurrà una speciale modalità in cui la gestione delle risorse di GPU e CPU darà precedenza al gioco in esecuzione.

Inoltre, i processi in esecuzione in background che potrebbero sottrarre risorse preziose e che non sono fondamentali saranno sospesi per tutto il tempo in cui il videogame sarà in esecuzione.

Tutto ciò si tradurrà in prestazioni in un frame rate superiori, e funzionerà sia per i giochi distribuiti come applicazioni universali (UWP) sia per i giochi Win32, sebbene per questi ultimi il guadagno sia minore.

Il Game Mode distribuito con il Creators Update di Windows 10 sarà inoltre soltanto la prima versione di questa speciale modalità, sul cui sviluppo Microsoft continuerà a lavorare per riuscire a offrire un ambiente sempre più adatto ai videogiochi e sempre aggiornato ai titoli più recenti.

Per poter funzionare al meglio con ogni videogame, infatti, il Game Mode dispone di una lista di titoli e le impostazioni migliori da applicare a ciascuno, un po' come i driver delle schede video dispongono di profili per le diverse applicazioni.

Nella lista troveranno posto anche i titoli più vecchi: «Se avete un gioco di 15 anni che usate sotto Windows 10» - spiega Microsoft - «anch'esso beneficerà del Game Mode».