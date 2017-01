I 10 siti di torrent più popolari

Aggiornamento a gennaio 2017.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-01-2017] Commenti (1)

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Il 2016 è stato un anno difficile per i siti di torrent: diversi - basti pensare ai casi di KickassTorrents o Torrentz - sono stati chiusi o hanno comunque preferito gettare la spugna prima di un intervento da parte delle autorità nei loro confronti.

Nuovi attori si sono tuttavia affacciati sulla scena, e alcune vecchie glorie continuano a resistere, a volte prendendo direttamente il posto dei siti scomparsi.

Vediamo dunque, in base ai dati forniti da Alexa, quali siano i siti di torrent più popolari in questo primo scorcio d'anno.

All'inizio del 2017, The Pirate bay si conferma il sito di torrent più famoso, oltre che il più vecchio in classifica. L'anno scorso occupava la seconda posizione, dietro all'ormai defunto (e in parte rinato) KickassTorrents. Non solo: è tornato a operare dal dominio .org originario.

Ecco un altro sito che è in circolazione ormai da alcuni anni e che gode di una comunità di utenti fedeli, vasta e molto attiva. Anche Extratorrent, che ospita i release group ETTV e ETRG, ha guadagnato una posizione rispetto all'anno scorso.

Il tracker bulgaro, inizialmente popolare soprattutto grazie alle serie TV che rende disponibili in tempi rapidi, oggi è un sito che offre un indice completo. Entrato nella top-ten soltanto nel 2015 (a sette anni dalla nascita), l'anno scorso occupava la quinta posizione.

Ti invitiamo a leggere la pagina successiva di questo articolo:

YTS, Torrentz2, 1337X e TorrentProject.