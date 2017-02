YTS, Torrentz2, 1337X e TorrentProject

I 10 siti di torrent più popolari.

Sebbene non sia legato né con YTS né con YIFI, questo sito ha saputo prenderne il posto durante lo scorso anno, sfruttandone i "marchi". Ciò ha generato gli sguardi sospettosi di molti altri siti di torrent, che a tutt'oggi spesso ne bandiscono i rilasci. L'anno scorso era in nona posizione.

L'erede di uno dei più popolari metamotori per torrent, che ha volontariamente chiuso i battenti l'anno scorso, confessa apertamente di non essere direttamente legato al sito originale, del quale tuttavia assolve i compiti cercando in oltre 60 siti di torrent. L'anno scorso non era in classifica, in quanto non esisteva ancora.

Sopravvissuto a un 2016 difficile, a causa dell'abbandono da parte di diversi moderatori e amministratori preoccupati circa alcuni «problemi di sicurezza», 1337X ha tuttavia continuato a crescere e pare aver risolto le proprie magagne. L'anno scorso era sesto in classifica.

Anche se è la prima volta che entra nella top-ten, torrentproject è un nome noto nel mondo dei siti di torrent: nel proprio indice ha oltre 10 milioni di torrent e utilizza DHT per scovare i nuovi contenuti.

