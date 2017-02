Windows 10 Cloud, la risposta di Microsoft a Chrome OS

Arriva la versione light di Windows, che userà soltanto le app del Windows Store.

Nascosto nell'ultimo SDK per Windows 10 c'è il riferimento a un'edizione del sistema operativo di Microsoft di cui finora non si sospettava nemmeno l'esistenza: Windows 10 Cloud.

Secondo le indiscrezioni raccolte non appena la notizia s'è sparsa, si tratta di una speciale versione di Windows in cui è possibile installare soltanto le app scaricate dal Windows Store.

Chi qualche anno fa avesse fatto conoscenza con Windows RT sarà forse sobbalzato sulla sedia: non è stato proprio questo limite a decretare il fallimento di quella versione?

Windows RT non era infatti semplicemente una versione di Windows 8 in grado di funzionare con i processori ARM: era anche limitata all'installazione di sole app del Windows Store scritte secondo il paradigma Universal Windows Platform.

Dato però che gli utenti che usano Windows si aspettano di poter adoperare anche tutte le loro applicazioni Win32 preferite, ecco che Windows RT è stato costretto a eclissarsi.

Ora, a quanto pare, Microsoft ci riprova, ma non bisogna necessariamente pensare che sia stata colta da follia: più probabilmente, il gigante di Redmond si sta preparando a entrare in concorrenza diretta con i Chromebook, che in fondo adottano lo stesso principio.

Una versione più semplice, blindata e magari anche più economica di Windows 10 può avere un suo mercato, soprattutto presso quanti già non disdegnano i Chromebook (e a Chrome OS), che sono per l'appunto ideati per essere semplici e blindati (quanto all'"economici", dipende molto dal modello).

L'ipotesi è stata avanzata da diversi osservatori del mondo Microsoft, e sembra avere una sua logica. Meno chiara è la decisione di utilizzare la dicitura Cloud per un'iniziativa di questo tipo, a meno che il futuro non riveli alcune funzioni di questa versione di Windows 10 pesantemente dipendenti dai server Microsoft.

Inoltre, oggigiorno il Windows Store è un po' cambiato dai tempi di Windows 8: ora permette anche la distribuzione di applicazioni Win32, scritte però secondo certe regole (non restrittive come quelle per le app UWP, ma che comunque dovrebbero garantire una installazione e una disinstallazione pulite). Ciò potrebbe evitare a Windows 10 Cloud il destino di Windows RT.