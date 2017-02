Il monitor di LG che impazzisce vicino ai router

Era stato pubblicizzato come il compagno ideale dei MacBook Pro.

Quando, nello scorso ottobre, Apple presentò i nuovi MacBook Pro, molti rimasero a bocca aperta davanti a un "accessorio" particolare: il monitor LG UltraFine 5K Display con connessione Thunderbolt 3.

Apple sottolineava come LG l'avesse progettato proprio per lavorare in massima armonia con i nuovi portatili, ai quali offriva una diagonale lunga 27 pollici e una risoluzione di 2560x1440 pixel condita con la tecnologia Retina.

Ciò che Apple non sapeva, e che si è scoperto soltanto ora, è che i bellissimi schermi di LG soffrono di una debolezza fatale: se posti troppo vicino a un router, danno i numeri.

Il problema è reale ed è stato confermato da LG stessa: se si trova a meno di 7 piedi (un paio di metri) da un router, l'UltraFine 5K Display tende a disconnettersi dal MacBook o addirittura riesce a bloccare il portatile, costringendo l'utente a un riavvio.

Il produttore coreano sostiene che tutto ciò avviene per colpa delle interferenze elettromagnetiche generate dal router, dalle quali il monitor - progettato di concerto con Apple - non è sufficientemente schermato. Gli altri display dell'azienda non soffrono di questo problema.

Dato che la soluzione consiste in un miglioramento della schermatura, LG è pronta a metterla in pratica su tutti gli UltraFine 5K Display in produzione da febbraio 2017, ma afferma che si impegnerà anche per adattare gli esemplari già prodotti.

A quanto pare non ci sarà alcun richiamo ufficiale, ma gli utenti in possesso di uno di questi display potranno contattare il servizio clienti più vicino e farsi assegnare la riparazione.