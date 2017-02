Antipirateria, oscurati 50 siti

I domini sequestrati dalla Guardia di Finanza offrivano illegalmente periodici e quotidiani.

Sono 50 i domini sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Odissea 2, volta a contrastare un tipo particolare di pirateria del web.

I siti chiusi permettevano infatti di accedere illegalmente a un vasto catalogo di quotidiani e periodici in formato digitale: si trattava di testate nazionali ed estere che andavano dal Corriere della Sera a Panorama, da Il Fatto Quotidiano a Cosmopolitan, passando per La Gazzetta dello Sport, Vanity Fair e moltissimi altri.

Il SIAC (Sistema Informativo AntiContraffazione) spiega che per individuare i siti da oscurare è stata seguita la strategia investigativa definita follow the hosting.

« In pratica, individuato il sito web che opera illegalmente, viene richiesto ai provider di verificare sui propri server la presenza di un servizio "Web Hosting, Cloud Hosting, VPS Hosting, Server Dedicato", oppure la fornitura di un servizio per il trasferimento o registrazione del nome a dominio. In tal modo si arriva ad identificare l'utente responsabile dell'attività criminale, rendendo inefficace l'adozione dei sistemi di anonimato utilizzati da tali soggetti per coprire le loro condotte illecite» scrive il SIAC.

Nel comunicato ufficiale, la Guardia di Finanza mette in relazione le perdite accusate dal mondo dell'editoria negli ultimi anni con la pirateria: «i domini oggetto del sequestro hanno consentito la fruizione illegale del materiale a milioni di utenti» scrive il SIAC.

Questi milioni di utenti, secondo la Guardia di Finanza, sarebbero almeno in parte responsabili di un calo del fatturato del 32% registrato nell'ultimo quinquennio, con perdite complessive per due miliardi di euro e il licenziamento di 4.500 persone, oltre che del calo della vendita dei quotidiani, pari al 33%. Siete d'accordo con queste affermazioni? Fatecelo sapere nei commenti all'articolo.