Cerber, il ransomware che prende di mira gli utenti italiani

Già venuto alla ribalta nell'estate del 2016, sta registrando in queste settimane un picco di infezioni in Italia, unica nazione colpita a livello mondiale.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-02-2017] Commenti

Si chiama Cerber il ransomware che sta dilagando in Italia, criptando file di varia natura su dischi fissi, removibili e di rete, chiedendo poi di seguire istruzioni particolari per decriptare i file.

Cerber ha registrato un'escalation di crescita nel giro di poche settimane, con un trend ancora in aumento, attestandosi al terzo posto delle minacce più diffuse in Italia nel mese di gennaio 2017, seguendo i temuti ScriptAttachment e Nemucod.

Win32/Filecoder.Cerber.A, nome completo assegnato al ransomware, utilizza diverse tecniche di infiltrazione per infettare i PC, come download guidati da siti infetti, allegati email, installazione tramite altri trojan o backdoor. I file presi di mira sono di varia natura e comprendono le estensioni più comuni, tra cui jpg, html, zip, java, mp3,mp4 e pdf.

Sondaggio Il file di cui hai bisogno si trova su di un sito di file-sharing. Quando clicchi per scaricarlo, hai l'opzione di effettuare il download a velocità normale o di provare gratis il download ad alta velocità. Quale opzione scegli? Utilizzo l'opzione velocità normale Perché aspettare? Vado per l'opzione ad alta velocità Scarico il file da un'altra fonte Non uso questo genere di siti Internet

Mostra i risultati (1183 voti)

Leggi i commenti (4)

Cerber cripta il contenuto dei file utilizzando gli algoritmi RSA e RC4, modificando l'estensione del file in .cerber. A seguito dell'infezione l'utente viene avvisato della presenza di Cerber tramite questo messaggio: "Attention! Attention! Attention! Your documents, photos, databases and other important files have been encrypted", oppure attraverso il seguente avviso:



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Per evitare raccomandiamo di usare attenzione e prudenza durante la navigazione online e nel leggere le email. Ad esempio, mai cliccare in automatico su link, soprattutto se abbreviati (anche sui social media), scaricare file o aprire allegati email, anche se sembrano provenire da una fonte nota e attendibile, dotare il proprio dispositivo di un buon software per la sicurezza informatica.

Per ulteriori informazioni su Cerber è possibile visitare la pagina del Virus Radar di ESET.