Tim, un'app per ''Navigare Sicuri''

Insegna a bambini e genitori a riconoscere i pericoli della Rete.

L'app Navigare Sicuri di TIM è stata realizzata in collaborazione con la Polizia Postale per proteggere gli utenti di smartphone.

Scaricabile gratuitamente sia in versione per Android, sia in versione per iOS, l'app è articolata in tre sezioni: Area Bambini, Area Genitori e Area Educatori.

L'Area Bambini propone 10 regole base sull'uso sicuro della rete e dei social network, attraverso dei cartoon e mini-giochi che permettono di apprendere in maniera divertente e di «fare esperienza dei rischi» senza viverli direttamente. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio I bambini sempre più spesso entrano in contatto con la tecnologia a una tenera età (per giocare, comunicare e cercare informazioni), anche grazie alla diffusione di smartphone e tablet. Quale dovrebbe essere la maggiore preoccupazione dei genitori? Potrebbero visionare materiale inappropriato o visitare siti inopportuni. Potrebbero comunicare con sconosciuti o persone non ritenute affidabili. Potrebbero essere vittime di cyberbullismo, sui social network o altrove. Potrebbero spendere denaro online senza che i genitori lo sappiano, anche a causa delle app che richiedono acquisti online durante i giochi. Potrebbero diffondere dati personali (compresi foto e filmati) senza essere coscienti dei rischi. Potrebbero incorrere in difficoltà a relazionarsi con amici dal vivo, nascondendosi dietro relazioni disintermediate dal mezzo informatico.

Nell'Area Genitori vi sono consigli e suggerimenti per spiegare ai bambini le regole della navigazione sicura

Inoltre vengono proposti anche degli strumenti per prevenire i rischi a cui si è esposti in Rete, con una guida che insegni ai genitori a conoscere i passi da compiere per rispondere a situazioni di pericolo derivanti dall'uso improprio dei social network.

L'Area Educatori prevede materiali utilizzabili per vere e proprie lezioni ai bambini: esercizi, questionari, domande a risposta multipla per la verifica di quanto appreso e tracce di temi correlati alle storie che rappresentano le 10 regole della navigazione sicura.