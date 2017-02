Da Netgear una videocamera senza fili resistente all'acqua

È in grado di offrire il monitoraggio della casa.

È ora disponibile anche in Italia la videocamera per la sicurezza 100% senza fili Arlo Pro di Netgear. Dotata di batteria ricaricabile e audio a 2 vie, Arlo Pro è una videocamera senza fili resistente all'acqua e con un angolo visivo di 130°. Analizziamone nel dettaglio le caratteristiche.

Arlo Pro è dotata di un design elegante ed è totalmente senza fili. È compatta e non ha bisogno di cavi per essere alimentata. Può essere facilmente e discretamente posizionata ovunque, all'interno o all'esterno della casa, dal portico anteriore, alla stanza del bambino, al cortile. È alimentata da una batteria agli ioni di litio che può essere caricata mentre è in uso o tramite l'opzionale dual-bay. Se una presa di corrente è presente nelle vicinanze, si ha la possibilità di alimentare continuamente la videocamera con l'adattatore incluso.

Con video in HD, batteria ricaricabile a lunga durata, audio a due vie, è resistente alle intemperie e con un campo visivo di 130 gradi. Il talk a due vie permette di ascoltare tutto quello che succede dentro e fuori dalla propria abitazione, per esempio parlare con bambini e animali domestici o gridare a intrusi e ladri. L'utente potrà ascoltare, parlare, ricevere avvisi istantanei audio direttamente sul proprio cellulare.

Con avvisi di movimento istantanei e sirene "intelligenti", Arlo Pro include miglioramenti tecnologici in molteplici aree - video, visione notturna e rilevamento di attività. La tecnologia di visione notturna RGB-IR fornisce una visione notturna anche in condizioni di buio totale. Il sensore di movimento a infrarossi passivo è in grado di rilevare il movimento fino a 7 metri di distanza. Avvisi istantanei vengono inviati ogni volta che si rileva un movimento.

Con la funzione Smart Arm/Disarm ora è possibile avere le telecamere attivate o disattivate automaticamente a seconda delle esigenze di posizione dell'utente. L'applicazione è ora accessibile anche tramite Apple TV.

La funzione Smart Motion Recognition invece non è ancora disponibile ma sarà lanciata nel 2017: tramite algoritmi di apprendimento automatico, Arlo sarà in grado di riconoscere e identificare persone, automobili, animali e alberi che ondeggiano. In questo modo sarà in grado di registrare solo gli eventi più rilevanti. La capacità di distinguere tra persone, animali domestici e altri oggetti, e quindi di ignorare i movimenti e gli oggetti irrilevanti, eviterà inutili allarmi.



Arlo Pro include anche una sirena con un volume massimo di oltre 100 decibel, integrata nella base station. Per avvisare o spaventare un intruso, la sirena può essere attivata in modo rapido da remoto, o impostata in modo da farla scattare automaticamente quando viene rilevato un movimento o un rumore.

La registrazione dei video sul cloud per 7 giorni è gratuita e si ha a disposizione fino a 1 Gbyte di spazio. È possibile collegare fino a 5 videocamere Arlo senza sottoscrivere alcun abbonamento mensile. I piani di servizio su abbonamenti opzionali sono disponibili anche per i sistemi composti da più di cinque videocamere o laddove si renda necessario avere più spazio sul cloud.

Pat Collins di Netgear ha commentato a Zeus News: "Le videocamere 100% senza fili offrono agli utenti un modo incredibilmente semplice e potente per monitorare le proprietà. Ora, con l'aggiunta della batteria ricaricabile, l'audio a due vie, il video Hdvision, la visione notturna avanzata, le migliorie apportate al sistema di rilevamento del movimento e il sistema di sirena intelligente integrato, Arlo Pro rappresenta la miglior soluzione per proteggere i vostri cari e gli oggetti preziosi".

Arlo è Pro è disponibile in kit da 1, 2, 3 o 4 videocamere dotate di base station (VMS4430). Inoltre, è possibile espandere il proprio sistema in qualsiasi momento acquistando la videocamera singola. Sono venduti separatamente la stazione di ricarica (VMA4400C), in grado di caricare fino a due batterie simultaneamente, e una batteria aggiuntiva ricaricabile (VMA4400) da 2440mAh agli ioni di litio; inoltre sono disponibili cover in silicone di colore nero (VMA4200B) per proteggere la videocamera dagli agenti atmosferici e per mimetizzarla.