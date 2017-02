Intel anticipa i Core di ottava generazione

Le CPU Coffee Lake offrono prestazioni superiori del 15% rispetto alla generazione attuale.

Dopo l'abbandono della strategia Tick-Tock con il lancio dei processori Core di settima generazione (Kaby Lake), Intel sembrava aver inaugurato una politica di rilascio delle CPU molto più tranquilla.

Secondo il nuovo modello Process, Architecture, Optimization (POA) l'ottava generazione di CPU Core, nota con il nome in codice di Cannon Lake, costruita a 10 nanometri e corrispondente a una nuova fase Process, non avrebbe dovuto debuttare fino al 2018.

Invece, il gigante di Santa Clara ha annunciato che l'ottava generazione di Core si chiamerà Coffee Lake, che sarà lanciata nella seconda metà del 2017 e che i processori costruiti secondo questa architettura saranno ancora realizzati a 14 nanometri come i Kaby Lake.

Intel sembra insomma aver già abbandonato anche il modello POA, per motivi che l'azienda ha preferito non divulgare.

Le CPU Core di ottava generazione promettono di regalare agli utenti un aumento delle prestazioni pari al 15% rispetto agli equivalenti processori Kaby Lake: per il momento, è questa l'unica novità annunciata ufficialmente.

Voci di corridoio sostengono che la linea di nuovi processori comprenderà un modello di Core i7 con sei core, un'opzione che per ora è disponibile soltanto nelle linee Xeon ed Extreme Edition.

Non è dato sapere quando Intel si deciderà per il passaggio ai 10 nanometri con l'architettura che l'anno scorso era stata annunciata con il nome in codice di Cannon Lake, ma da Santa Clara fanno sapere che quando queste CPU saranno finalmente prodotte i primi ad averle saranno i datacenter: soltanto in un secondo momento saranno disponibili anche per gli utenti comuni.

Stando così le cose, non sarà Intel ma Qualcomm a produrre i primi chip a 10 nanometri: presto debutterà infatti il SoC Snapdragon 835, progettato in collaborazione con Samsung.

Si dice che permetterà una riduzione dei consumi pari al 40% rispetto alla generazione attuale, e che consentirà di ridurre le dimensioni dei processori del 30%.