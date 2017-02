Il sito per stalkerare chiunque su Facebook

Tutte le informazioni personali sono a portata di clic.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-02-2017] Commenti

Siete sicuri di aver impostato per bene le impostazioni di Facebook relative alla privacy?

Se leggendo questa domanda vi ha colto il dubbio che qualche sconosciuto possa frugare tra le informazioni personali che avete sbadatamente condiviso, Stalkscan è il sito che fa per voi.

Sviluppato da un hacker etico belga, Stalkscan in realtà non fa nulla di straordinario: utilizza le funzioni di ricerca messe a disposizione da Facebook per permettere di accedere facilmente a tutti i dati condivisi da un determinato profilo.

Tuttavia, sebbene ciò sia possibile anche usando gli strumenti messi a disposizione da Facebook, la particolarità di Stalkscan sta nel fatto che esso offre una comoda interfaccia che facilita enormemente il compito. Una manna per chi vuole controllare che cosa sta condividendo col mondo, oppure per uno stalker.

Tutto ciò che bisogna fare per sfruttare questo servizio è inserire l'indirizzo del profilo che interessa nell'apposita barra di ricerca e premere Invio: nella parte inferiore della pagina ci saranno, divisi in comode categorie, i link a tutte le informazioni condivise.

Sondaggio Controlli su Facebook le tue (o i tuoi) ex? No, non ci penso proprio. A volte guardo il loro profilo o i loro gli aggiornamenti di stato. Sì, controllo ogni loro mossa. Le ex (o gli ex) in genere non sono miei amici di Facebook. Ma quale Facebook! Io uso Twitter (o Google+ o altro social media).

Mostra i risultati (1248 voti)

Leggi i commenti (12)

L'autore tiene a sottolineare che il sito non viola le impostazioni della privacy di Facebook, ma si limita a visualizzare quanto è già disponibile pubblicamente: in teoria, se un utente ha fatto le cose per bene chi non gli è amico non potrà vedere molto.

Se invece la privacy non è ben protetta diventa possibile visualizzare con semplicità i commenti, le fotografie a cui è stato messo Mi piace, l'elenco degli amici, gli interessi e via di seguito.