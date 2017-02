iPhone 8, addio al pulsante Home?

Apple brevetta il display che riconosce le impronte digitali e rende obsoleti i sensori dedicati.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-02-2017] Commenti

L'iPhone 8, che arriverà soltanto in autunno, sarà un modello rivoluzionario: così almeno si vocifera da tempo per lo smartphone del decennale.

Ciò significa che il familiare aspetto dell'iPhone, rimasto intatto nelle sue linee essenziali sin dal 2007, dovrà cambiare.

Un brevetto di recente concesso a Apple spinge a ipotizzare che parte di questo cambiamento consisterà nella sparizione del pulsante Home, che pur essendosi evoluto nel tempo guadagnando la capacità di riconoscere le impronte digitali è una delle caratteristiche rimaste costanti negli ultimi 10 anni.

Il brevetto in questione riguarda un sistema alternativo per il riconoscimento dell'impronta: uno «schermo interattivo con diodi IR».

In pratica, il pulsante Home diventa inutile perché è lo schermo stesso, grazie alla tecnologia indicata nel brevetto, che si occupa di identificare il proprietario dall'impronta del dito.

Sondaggio Foto e video occupano troppo spazio sul tuo hard disk ma non vuoi cancellarli. Cosa fai? Copio tutto su una USB o su un hard disk esterno Cripto la cartella con le foto e i video e poi la salvo su un hard disk esterno Sposto i file in un servizio di immagazzinamento su cloud Cripto i file e li sposto su cloud Non ho poi così tante foto

Mostra i risultati (1288 voti)

Leggi i commenti (15)

Stando così le cose, non è più necessario nemmeno mantenere la cornice che ospita il pulsante: ecco allora che l'iPhone può concedere tutto lo spazio anteriore al display, che l'utente potrà accendere e sbloccare poggiandovi sopra un dito.

Ovviamente Apple non ha rilasciato dato alcuna indicazione che permetta di capire se sia questa la direzione in cui vuole muoversi per l'iPhone 8; tuttavia l'idea di uno smartphone "tutto schermo" è nell'aria da un po', e il brevetto in questione potrebbe essere la tessera che mancava per completare il puzzle.