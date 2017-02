Windows e BlackBerry spariscono dal mercato degli smartphone

Quasi tutti i dispositivi venduti nel 2016 montavano Android o iOS.

È ormai una guerra a due quella che si svolge tra i sistemi operativi per smartphone: stando agli ultimi dati pubblicati da Gartner, oltre ad Android e iOS non c'è praticamente più nessuno.

Di tutti gli smartphone venduti nel 2016, ben il 99,6% montava Android oppure iOS: ciò significa che quello che poteva essere il terzo attore, Windows Phone, deve condividere lo 0,4% con BlackBerry e i sistemi di nicchia.

Se le cattive acque in cui naviga BlackBerry sono universalmente note, la situazione in cui versa Windows forse non è altrettanto chiara.

I numeri però sono espliciti: nell'ultimo trimestre del 2015 gli smartphone con il sistema di Microsoft erano 4,4 milioni; nell'ultimo trimestre del 2016, appena 1,1 milioni.

Il calo di BlackBerry è inferiore in termini assoluti ma ancora più drastico: l'azienda canadese è passata dai 906.000 smartphone venduta alla fine del 2015 ai 208.000 venduti negli ultimi mesi dello scorso anno.

La guerra pare insomma finita, e il mondo è spartito tra due sistemi. Ma se iOS è unicamente nelle mani di Apple, Android è offerto da più produttori.

Tra questi, la parte del leone spetta ancora a Samsung, anche se verso la fine dell'anno scorso ha dovuto cedere un po' di terreno: l'ultimo trimestre ha visto la vendita di 77 milioni di iPhone e di 76,8 milioni di smartphone Samsung, con l'azienda coreana che vede calare in un anno la propria quota di mercato dal 22,5 al 20,5 per cento.

Ad andare particolarmente bene sono i marchi cinesi, Huawei e Oppo in testa: rispetto al 2015, nel 2016 la prima ha venduto 28 milioni di smartphone in più mentre la seconda ne ha venduti addirittura 45 milioni in più.