Moto G5 e G5 Plus, le specifiche in anteprima

Ecco le prime immagini dei nuovi smartphone economici di Motorola.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-02-2017] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Sono apparse in Rete e poi subito scomparse, apparentemente per un errore del rivenditore spagnolo Ktronix, le prime immagini e le specifiche del Moto G5 e del Moto G5 Plus, gli smartphone che Motorola presenterà al prossimo Mobile World Congress.

La rimozione delle informazioni è stata celere, ma non abbastanza: il tempo è stato sufficiente per catturare degli screenshot, grazie ai quali possiamo conoscere le caratteristiche del nuovo dispositivo economico di Motorola.

Esteticamente, il Moto G5 (e con lui il G5 Plus) è quasi identico al Moto G4. Sul fronte ha un lettore di impronte digitali (che può facilmente essere scambiato per un pulsante, ma non dovrebbe esserlo), mentre sul retro l'obiettivo della fotocamera sporge leggermente dalla scocca.

Per quanto riguarda i componenti interni, nel Moto G5 troviamo un SoC Snapdragon 430 con 2 Gbyte di RAM, 32 Gbyte di memoria interna (espandibili via microSD), due slot per le SIM, schermo da 5 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel, fotocamera posteriore da 13 megapixel e anteriore da 5 megapixel, e batteria rimovibile da 2.800 mAh.

Sondaggio Qual è il motivo principale che ti può far desistere (oppure no) dal compiere un acquisto online? La scarsa accessibilità del sito di ecommerce. I tempi di consegna non certi. La scomodità di dover rimanere a casa o di dover concordare la consegna con il corriere. La possibilità che il pacco vada perso, se la spedizione non è tracciata. La poca fiducia riposta nel negozio online. Il prezzo maggiore del prodotto. Le spese di spedizione elevate. Il sovrapprezzo applicato per la spedizione contrassegno. La scomodità di dover rispedire il pacco qualora la merce ricevuta sia danneggiata o difettosa. La maggior difficoltà a far valere le condizioni di garanzia. L'impossibilità di trattare sul prezzo o di chiedere uno sconto. La poca fiducia riposta nei sistemi di pagamento online disponibili.

Mostra i risultati (1773 voti)

Leggi i commenti (10)

Il fratello maggiore Moto G5 Plus offre invece il SoC Snapdragon 625, 2 Gbyte di RAM, 64 Gbyte di memoria interna (sempre espandibili via microSD), schermo da 5,2 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel, due slot per le SIM, fotocamera posteriore da 12 megapixel e anteriore da 5 megapixel, e batteria non rimovibile da 3.000 mAh.

Entrambi gli smartphone montano Android 7 Nougat e saranno ufficialmente presentati durante il MWC, a una conferenza stampa fissata per il 26 febbraio. In quell'occasione verranno annunciati anche i prezzi.



Moto G5 (Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)