Anche il mese di Telecom Italia diventa di 28 giorni

Dopo che quasi tutti gli operatori telefonici hanno modificato la durata delle loro offerte di telefonia mobile da un mese a 28 giorni, anche Tim, come già hanno fatto Infostrada e Vodafone, ha deciso di ridurre a 28 giorni la durata delle offerte di telefonia fissa e di Internet, a partire dal prossimo 1 aprile.

Per gli utenti tutto ciò si traduce in pratica si tratta di un aumento intorno all'8% del costo annuale per una linea Adsl o fibra.

L'introduzione della scadenza più breve per la telefonia mobile aveva suscitato mote proteste e ricorsi da parte delle principali associazioni per la tutela dei consumatori, che però non sono riuscite a far cambiare idea agli operatori, i quali per innalzare le tariffe hanno agito tutti contemporaneamente.