Che rumore fa un'auto elettrica quando è ''a tutto gas''?

Molti appassionati di automobili si lamentano che le auto elettriche non hanno la poesia del motore rombante. In effetti il V12 Merlin di uno Spitfire, sentito dal vivo, è una sinfonia irripetibile, e lo stesso vale per molti motori di auto ad alte prestazioni. Con un'automobile a benzina è facile far sentire, da fermi, il rombo del motore: la metti in folle e premi l'acceleratore. Ma con un'auto elettrica? L'articolo continua qui sotto.

Normalmente il rumore dei motori di un'auto elettrica viene coperto dal fruscio del vento relativo. Ma in questo video una Tesla Model S P100D Ludicrous Plus viene messa su rulli dinamometrici per una serie di test, per cui possiamo sentire che rumore fa quando viene lanciata "a tutto gas" (da 4:10 in poi) senza l' interferenza del vento relativo. Notate l'accelerazione spaventosamente rapida.

Non so voi, ma a me fa venire in mente un caccia a reazione. O l'auto a turbina del Comandante Straker di UFO. In entrambi i casi, credo che mi accontenterei.