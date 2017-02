Il nuovo Nokia 3310, coloratissimo e con una lunga autonomia

La riedizione del famoso telefono a basso costo vanta schermo a colori, slot per microSD e persino la connessione a Internet.

È stato forse il prodotto più chiacchierato nei giorni che hanno preceduto il Mobile World Congress, perché unisce le caratteristiche dell'outsider (in mezzo a tanti smartphone è l'unico feature phone) a un sentimento nostalgico: il Nokia 3310 è tornato.

A produrlo naturalmente non è propriamente Nokia ma HMD, che da qualche tempo detiene lo storico marchio e che probabilmente punta su un antico modello di grande successo per cercare di imporre nuovamente all'attenzione del pubblico un nome che per tanti anni è stato sinonimo di telefono cellulare.

Il nuovo Nokia 3310 costa 49 euro, ha un corpo in plastica disponibile in vari colori (sgargianti come il rosso e il giallo, ma ci sono anche le più sobrie versioni grigia e blu) e tutto nella forma ricorda l'originale, anche se in versione aggiornata.

Le linee, per esempio, sono diventate più arrotondate, lo schermo è a colori (ma mantiene la bassa risoluzione di 240x320 pixel), ci sono lo slot per le schede microSD (fino a 32 Gbyte)e il supporto al Bluetooth e il connettore per la ricarica è una porta micro-USB.

Dato che stiamo però parlando pur sempre di un feature phone non ci sono né Wi-Fi, né GPS, né app store. La connessione a Internet è limitata alla bassa velocità del 2.5G, e il sistema operativo Series 30+ è già dotato del browser Opera Mini.

La batteria rimovibile da 1.200 mAh, secondo quanto sostiene Nokia, consente al 3310 di restare in standby per un mese oppure di telefonare per 22 ore: l'autonomia, insomma, è migliorata rispetto al 3310 originale.

A completare la dotazione ci sono la fotocamera posteriore da 2 megapixel con flash a LED e un'immancabile nuova versione di Snake, figlio dell'omonimo titolo presente sul modello originale.