HP Sprocket, la stampante fotografica da tasca

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-03-2017]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Gli smartphone non hanno sostituito soltanto i telefoni fissi e i vecchi cellulari: sempre più hanno soppiantato le macchine fotografiche.

Anzi, il fatto che ogni smartphone possieda una fotocamera integrata ha fatto crescere in maniera esponenziale il numero dei fotografi occasionali: chiunque può scattare centinaia di foto senza difficoltà, conservandole sulle sempre più capienti schede di memoria.

Nonostante la comodità dei formati digitali, a volte però sarebbe bello poter stampare immediatamente i momenti catturati con la fotocamera, possibilmente in alta qualità.

Per venire incontro a questo desiderio HP ha creato la stampante fotografica HP Sprocket, che consente di stampare foto dallo smartphone o dal tablet.

La Sprocket ha dimensioni ridotte (è grande press'a poco quanto uno smartphone) e pesa appena 170 grammi: è, in pratica, la compagna di viaggio ideale per tutti gli appassionati di fotografia, che possono tranquillamente tenerla nello zaino o anche nella tasca dei pantaloni.

Si connette allo smartphone o al tablet via Bluetooth e si gestisce con l'app gratuita HP Sprocket, disponibile sia per Android che per iOS: grazie al software è possibile personalizzare le foto presenti sui dispositivi oppure sui social media personali, e mandare in stampa immagini colorate, con testi, sticker, filtri e altro ancora.

La stampante è alimentata da una batteria ricaricabile la cui autonomia è garantita dalla tecnologia HP Auto-Off, che ne regola lo spegnimento automatico quando non è in uso: quando è in modalità standby, il consumo energetico è di appena 0,9 Watt. La ricarica avviene poi tramite il cavo USB fornito in dotazione.

La HP Sprocket stampa ogni immagine in meno di 40 secondi sulla speciale carta HP ZINK (nella confezione della stampante sono già compresi 10 fogli), che permette di ottenere foto adesive in formato da 5x7,6 centimentri, a prova di macchia e resistenti ad acqua e strappi.

La stampante HP Sprocket, disponibile in bianco con finiture in oro rosa oppure in nero con finiture in argento, si può acquistare dal sito di HP o presso i rivenditori al prezzo consigliato di 149.90 euro. Ogni confezione di carta fotografica adesiva rimovibile HP ZINK da 20 fogli è in vendita al prezzo suggerito di 9,99 euro.



