iPhone 8 avrà un connettore USB Tipo-C

Apple si piegherà agli standard cancellando la porta Lightning.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-03-2017] Commenti

Da qualche tempo in qua tutto s'è fatto quieto sul fronte iPhone: in fondo il lancio dell'ottava versione è a mesi di distanza, e troppe chiacchiere troppo in anticipo possono far male.

Ciò nonostante, dal Wall Street Journal arriva un'indiscrezione interessante: pare che nell'iPhone 8 il connettore Lightning, che ha causato la sparizione del jack da 3,5 millimetri nell'iPhone 7, sarà a sua volta sostituito.

Al suo posto ci sarà una porta USB Tipo-C, che servirà sia per la ricarica che per il collegamento di eventuali periferiche, come le cuffie.

Per qualunque altro produttore di smartphone, il passaggio alla versione più recente del connettore USB sarebbe soltanto una mossa di routine, ma venendo da Apple ha del sorprendente: per anni ha imposto connettori proprietari, e adesso all'improvviso si adegua agli standard.

Ovviamente non c'è nulla ancora di ufficiale e, come detto, la presentazione del nuovo iPhone è lontana mesi.

Sondaggio Quanto sei disposto a pagare per l'acquisto di prodotti per la ''casa intelligente'' nei prossimi 12 mesi? Fino a 150 euro Fino a 250 euro Fino a 500 euro Fino a 1000 euro Oltre 1000 euro Non sono sicuro

Mostra i risultati (393 voti)

Leggi i commenti (2)

Tuttavia altre decisioni prese da Apple, come il lancio dell'Ultra Accessory Connector che permette la connessione di cavi USB-C con cavi Lightning, sembrano dimostrare che a Cupertino abbiano deciso di lavorare in favore di una maggiore interoperabilità.